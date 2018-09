SPD: Rüger für Europawahl nominiert

Korbinian Rüger hat es geschafft: Der stellvertretende Vorsitzende des Planegger SPD-Ortsvereins wurde am Sonntag mit 70 Prozent der Stimmen zu einem der beiden oberbayerischen Kandidaten für die bayerische Liste zur Europawahl 2019 bestimmt.

Planegg – Rüger, Doktorand der Politischen Philosophie, hatte sich für den zweiten Platz hinter der amtierenden Europaabgeordneten Maria Noichl beworben, die auf der Europakonferenz der oberbayerischen SPD in Penzberg erneut zur Nummer eins gewählt wurde. Ursprünglich hatte Rüger zwei Konkurrenten gehabt, die sich aber letztlich dafür entschieden, nur für den Stellvertreterposten zu kandidieren. „Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Mit dem Ziel bin ich reingegangen“, so Rüger. Der 29-Jährige war unter den fünf Kandidaten in Penzberg der jüngste. Und er wartete mit einem „viel ambitionierterem Reformprogramm“ auf. In seiner Vorstellungsrede forderte er: „Wir brauchen erstens eine Fiskalunion samt Sozialunion, dazu gehört ein europäisches Finanzministerium, zweitens eine echte europäische Außengrenze samt gemeinsamer Migrationspolitik, drittens eine europäische Armee, viertens ein europäisches Außenministerium und fünftens ein starkes Parlament, das diese Bereiche überwacht und die Gesetze macht.“ Welchen Platz Korbinian Rüger letztlich auf der SPD-Bundesliste einnehmen wird, entscheidet sich beim Europaparteitag der Sozialdemokraten am 8. Dezember in Berlin.

Der Wahlkampf für die Europawahl im Mai 2019 beginnt Anfang nächsten Jahres. Rüger konzentriert sich im Augenblick auf den Landtagswahlkampf. „Dem ist alles untergeordnet.“ Neben Basisarbeit an Infoständen plant die SPD Planegg gemeinsam mit den Neurieder und Gräfelfinger Genossen am Freitag, 5. Oktober, eine Veranstaltung zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum“.