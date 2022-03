Städtepartnerschaft überdauert Pandemie

Flexibilität ist gefordert. Damit konnte die Pandemie den Städte-Partnerschaften der Gemeinde Planegg bislang wenig anhaben. „Die Ideen gehen uns nicht aus“, sagt der Geschäftsleiter der Gemeinde, Stefan Schaudig.

Planegg – Die Partnerschaft mit Bärenstein im Erzgebirge soll heuer groß gefeiert werden. Zum 30. Bestehen der Verbindung werden die Sachsen Anfang September in Planegg erwartet. Außerdem gibt es Ideen für eine gemeinsame Radtour der beiden Gemeinden über die Alpen nach Venedig – freilich nicht ohne einen Abstecher nach Klausen in Südtirol zu unternehmen. Schließlich besteht seit 2006 auch dorthin eine Partnerschaft. Diese pflegen die Bärensteiner mit, obgleich die Verbindung offiziell nur zwischen Klausen und Planegg existiert. „Eine Verbundenheit ist da“, sagt Schaudig.

Seit der Bürgermeisterwahl 2020 sei in die Beziehung zu Klausen allerdings ein wenig Ruhe eingekehrt. Damals sei in Klausen und in Planegg neu gewählt worden. „Die neuen Akteure kennen sich noch nicht. Alle, die die Partnerschaft in Klausen mitgetragen haben, sind nicht mehr in Amt und Würden.“ Doch das wolle Bürgermeister Hermann Nafziger ändern. Sobald es die Pandemie zulasse, plane er einen Besuch in Klausen, um der Beziehung wieder neues Leben einzuhauchen.

„Partnerschaft lebt von der Präsenz, man sitzt gemütlich Beisammen und tauscht Ideen aus“, sagt Stefan Schaudig. Im besten Fall besteht die Partnerschaft jenseits der offiziellen Wege. Mit Klausen ist das gelungen: Wenn die Planegger Musikschule im Mai ihr 50. Jubiläum feiert, reist ein Ensemble der Musikschule Klausen an, um mitzufeiern.

Was die Partnerschaft mit dem britischen Didcot betrifft, braucht es etwas mehr, um diese wieder zu beleben. Hier hat die Pandemie tatsächlich Spuren hinterlassen. Aufgrund der Situation in England „war nichts möglich“. Auf englischer Seite Ruhe die Partnerschaft auf den Schultern vieler älterer Herrschaften. Und Schaudig gesteht: „Ich habe nicht die Zeit gefunden, Kontakt zu halten.“ Sobald sich die Lage entspannt, will er aber auch dorthin wieder Kontakt aufnehmen.

Im regen Austausch ist Planegg dafür mit der französischen Partnergemeinde Meylan. Zwei Mal wollten Planegger im vergangenen Jahr nach Frankreich, nie hat es funktioniert. Jetzt wollen die Franzosen über das Himmelfahrtswochenende Ende Mai nach Planegg kommen. Die Programme für die Besuche aus Meylan und Bärenstein stünden bereits, erklärt Schaudig. Die konkrete Ausgestaltung hänge dann vom Verlauf der Pandemie ab. Maßgeblich seien Rahmenbedingungen und Stimmung. „Eine gewisse Angst vor der Zusammenkunft mit mehreren Menschen ist noch da“, erklärt Schaudig. Im vergangenen Jahr zeigten sich zumindest die Planegger reiselustig. Frankreich klappte nicht, mit einer dreißigköpfigen Delegation statteten sie aber Bärenstein einen Besuch ab. „Eine Pandemie macht der Partnerschaft nicht den Garaus“, fasst Schaudig zusammen. Man müsse nur bereit sein, die Dinge etwas anders anzugehen.