Stamm Bären feiert Einweihung

Von: Nicole Kalenda

Letzte Arbeiten vor dem Fest: Am Mittwoch verpassten Benedikt Swoboda und die von ihm betreuten Sipplinge dem ehemaligen Zirkuswagen noch eine Farbschicht Tannengrün. © Dagmar Rutt

Nach einem Jahr und über 1500 Arbeitsstunden ist es so weit: Die Pfadfinder Stamm Bären laden zum großen Wageneinweihungsfest auf ihre Wiese am Sportgelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums.

Planegg – Die Dachpappe muss noch ersetzt und Strom in den ehemaligen Zirkuswagen gelegt werden, auch die Küche fehlt vorerst. Trotzdem wollen die Pfadfinder am Samstag ab 16 Uhr feiern – und Dank sagen: der Gemeinde Planegg, die ihnen das neue Domizil ermöglicht hat, und den drei Rovern, „die praktisch 90 Prozent des Wagens für uns gebaut haben“, wie Sippenführer Benedikt Swoboda sagt. Je 400 Stunden hätten Nina Smrzka, Fabian Sommer und Sebastian Wiesemann schätzungsweise investiert, um aus einem ehemaligen Löwenwagen das neue Planegger Zuhause des Stamms Bären zu machen. Teilweise arbeiteten sie am Wochenende „drei Tage durch von Freitag bis Sonntag“.

Die Sipplinge durften streichen

Weitere Rover wie Swoboda selbst halfen ebenfalls, und die Sippe, die Gruppe der Zwölf- bis 16-Jährigen, durfte streichen. Tannengrün steht der Wagen nun an der Nordseite der Wiese hinter dem Planegger Eiswunder, um 90 Grad soll er noch gedreht werden, damit die Front zum Fußballfeld herüberschaut und hinter dem Wagen Platz ist, um Material zu lagern.

Ende 2019 hatten die Pfadfinder ihre langjährige Bleibe im ehemaligen Fußball-Vereinsheim an der heutigen Zugspitzstraße verlassen müssen und waren dann erst einmal heimatlos. Auf Vermittlung der Planegger Gemeinderätin Adeline Spieleder und Antrag der CSU-Fraktion tat sich die Fläche auf dem Gelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums nahe des Schulsportplatzes auf. Im Februar vergangenen Jahres befürwortete der Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss des Gemeinderates einstimmig, das Grundstück zur Verfügung zu stellen.

Gitter der Löwenkäfige weggeflext

Die Pfadfinder fanden auf Ebay einen alten Zirkuswagen, in dem früher Löwen gehalten wurden, und schleppten ihn mit einem Traktor von Ampfing, das auf halbem Weg nach Passau liegt, nach Planegg. Vor ziemlich genau einem Jahr begannen sie damit, ihn herzurichten. Die Gitter der ehemaligen Löwenkäfige wurden weggeflext, die Metallwände entfernt und durch Holz ersetzt: innen Holz, außen Holz, dazwischen Holzfaserdämmung. Pech hatten die Pfadfinder mit dem Wetter: Als es im vergangenen Februar stark stürmte, rissen die Planen an den Schmalseiten des Wagens und die alte Dachpappe ab und der Regen lief in die Dämmung. „Wir hatten dann immer die Fenster auf und eine Heizung innen drinnen. Die Dämmung sollte im Moment in Schuss sein“, sagt Swoboda.

Wer künftig den Wagen betritt, stellt im Zwischenraum seine Schuhe in den Schrank, der erst noch aufgestellt werden muss, und geht nach links in den Aufenthaltsraum. Sieben weiß gerahmte Fenster lassen ihn licht erscheinen. Die Tische und Bänke, die dort stehen, sind eine Spende. Das Mobiliar aus dem ehemaligen Neurieder Pfadfinderheim passte nicht und liegt nun hinter dem Wagen, um entsorgt zu werden. Rechts vom Eingang befindet sich die künftige Küche, mit Steckdosen, aber ohne Wasseranschluss. Das Wasser holen sich die Pfadfinder im Schiedsrichterhaus am Schulsportplatz, auf Toilette gehen sie an der Turnhalle 1. „Das ist mehr als genug“, sagt Swoboda. Schließlich fänden zurzeit nur zweimal wöchentlich Gruppenstunden statt. Die Sippe mit ihren zwölf- bis 16-jährigen Pfadfindern trifft sich immer mittwochs ab 17.30 Uhr, die Meute mit den sechs- bis elfjährigen Wölflingen freitags.

Seit vergangenem Sommer Anlaufpunkt

Das Areal am FLG wurde im vergangenen Sommer Anlaufpunkt für die 15 Wölflinge. Der Wagen war damals längst noch nicht nutzbar. Die acht Sipplinge trafen sich mal dort, mal direkt im Wald.

Die Pfadfinder gaben im September 2021 ihren Einstand beim Planegger Ferienprogramm: mit einer Schnitzeljagd. „Wir hatten hier noch nichts“, sagt Swoboda. Inzwischen ist das anders.