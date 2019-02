Stockbahnen: Planegg gewinnt Rechtsstreit

Im Streit um die Stockbahnen am Planegger Feodor-Lynen-Gymnasium (FLG) ist das Urteil gefallen: Das Landgericht München I hat die für den Bau verantwortliche Firma dazu verurteilt, der Gemeinde Planegg knapp 50 000 Euro plus Zinsen zu überweisen. Damit sollen die Mängel behoben werden.

Planegg – Die Urteilsverkündung am Mittwoch setzte einen vorläufigen Schlusspunkt unter den seit Herbst 2016 andauernden Rechtsstreit. Die verurteilte Firma für Garten-, Landschafts- und Sportstättenbau hat einen Monat Zeit, Berufung einzulegen. Dann müsste sich das Oberlandesgericht München mit der Sache befassen.

Die Gemeinde hatte das Unternehmen im Februar 2013 damit beauftragt, die Freiflächen am FLG neu zu gestalten, inklusive der Erneuerung der bestehenden Sommerstockbahnen. Alle Einmessungen sollten dem Regelwerk des internationalen Eisstockverbandes (IFE) entsprechen, die erlaubte Toleranz in den beiden Zielbereichen durfte nicht mehr als drei Millimeter betragen, die Fugen zwischen den Pflastersteinen maximal drei Millimeter breit sein. Ab Herbst desselben Jahres konnten die Stockschützen des EC Planegg-Geisenbrunn die acht Bahnen nutzen, doch Unebenheiten und zu breite Fugen machten ihnen zu schaffen. Turniere durchzuführen, war nicht möglich. Damit wurde es schwierig, die laufenden Kosten fürs Vereinsheim über den Getränkeverkauf zu erwirtschaften.

Die Gemeinde wies den Hersteller im August 2015 darauf hin, dass die Bahnen eins, drei, vier, fünf, sechs und acht uneben seien, und forderte eine Nachbesserung. Als dies abgelehnt wurde, ließ sie die Bahnen begutachten und reichte schließlich Klage ein. Eine erste Anhörung fand im Herbst 2016 statt. Das Gericht entschied, einen Sachverständigen einzuschalten. Bis der gefunden war und ein Gutachtensamt Ergänzungsgutachten erstellt hatte, dauerte es bis Ende Juli vergangenen Jahres. Bei einer Anhörung Ende Januar war neben Vertretern der beklagten Firma sowie der Gemeinde auch der Sachverständige anwesend. Seine Aussagen waren eindeutig: Nur an sechs von insgesamt 48 Messstellen auf den acht Bahnen wurden die Ebenheitsanforderungen nach IFE-Richtlinien eingehalten. Die Pflasterbettung in den Zielfeldern war zu dick eingebaut, der Fugenabstand mangelhaft ausgeführt. Teilweise waren die Fugen nicht ordnungsgemäß verfüllt.

Das Gericht kam zu der Überzeugung, dass es sich um eine „mangelhafte Bauausführung“ handelte. Um die Unebenheiten zu beseitigen und für regelgerechte Fugen zwischen den Pflastersteinen zu sorgen, sei es erforderlich, den alten Belag herauszunehmen, die Pflasterbettung auszubauen und zu entsorgen, die Kiestragschicht auszugleichen und die Tragschicht zu bearbeiten. „Eine nur punktuelle Nachbesserung des Pflasterbelags in den Zielbreichen ist dagegen nicht ausreichend“, heißt es im Urteil. Die Gemeinde habe Anspruch auf einen Kostenvorschuss in Höhe von insgesamt 49 341,82 Euro, zuzüglich Zinsen. Gefordert hatte sie 50 600 Euro plus Zinsen. Die Gemeinde wollte gestern auf Anfrage zur Entscheidung des Gerichtes noch keine Stellung nehmen.

Die Stockschützen hoffen, dass die Mängel bald behoben werden. „Die Bahnen sind unverändert in einem schlechten Zustand“, so der Vorsitzende des EC, Erwin Eckl. Seit drei Jahren wartet sein Verein darauf, zwei der acht Bahnen überdachen zu dürfen, um wetterunabhängiger zu sein. Und das 40-jährige Bestehen des Vereins wurde wegen des Ärgers um die Bahnen auch noch nicht gefeiert. Nun ist er bereits 43.