Strafzettel während sonntäglichen Gottesdienstes

Von: Nicole Kalenda

Eingeschränktes Halteverbot: Wer bei der Wertstoffinsel parkt, riskiert einen Strafzettel. © Dagmar Rutt

Ein Strafzettel über 25 Euro hat den Kraillinger Henrik Jörgens derart aufgebracht, dass er bei der Planegger Polizeiinspektion vorstellig wurde. Deren Leiter Thomas Sorgalla sieht die Zuständigkeit bei der Gemeindeverwaltung und sagt: „Wir sind der falsche Ansprechpartner.“

Planegg - Jörgens besuchte am vergangenen Sonntag mit seiner Familie den Oratorien-Gottesdienst mit Telemanns Lukaspassion in der Planegger Waldkirche. „Ein fantastisches Konzert“, wie er sagt. Weil weder auf dem Parkplatz der benachbarten Urologischen Klinik München-Planegg noch in den umliegenden Straßen etwas frei war, parkte er bei der Wertstoffinsel in der Kreuzwinkelstraße gegenüber der Waldkirche – so wie drei weitere Fahrzeuge. Nach dem Gottesdienst klemmte bei jedem Auto hinter dem Scheibenwischer ein Strafzettel über 25 Euro. Auf der Fläche, die für die Nutzer der Container gedacht ist, herrscht ein eingeschränktes Halteverbot. Die Einwurfzeiten in Planegg sind beschränkt auf Montag bis Samstag jeweils von 8 bis 12.30 und 14.30 bis 19 Uhr. Am Sonntag darf kein Glas oder Papier eingeworfen werden. „Da ist die Polizei meines Erachtens als Freund und Helfer einmal mehr übers Ziel hinausgeschossen“, so Jörgens. Und weiter: „Ganz ehrlich: Hatte die Planegger Polizei am Sonntagmorgen Langeweile?“ Jörgens plädiert dafür, „auf dieser Abstellfläche am Sonntag die parkenden Kirchgänger in Ruhe“ zu lassen. Inspektionsleiter Sorgalla sagt: „Ohne zeitliche Einschränkung gilt die Straßenverkehrsordnung rund um die Uhr.“ Die Polizei sei die Exekutive, „zuständig ist die Straßenverkehrsbehörde, sprich die Gemeinde“.

Zusatzschild könnte Problem lösen

Zudem obliege es jedem Beamten, seinen Ermessensspielraum bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten auszunutzen. In diesem Fall entschied die Streife, die Autos aufzuschreiben. Sorgalla empfiehlt, sich an die Gemeindeverwaltung zu wenden: „Die Lösung liegt oftmals in einem kleinen Zusatzschild, das nicht teuer und schnell angebracht ist.“ Er betont: „Ich persönlich habe nichts dagegen, wenn die Fläche sonntags zum Parken freigegeben wird.“

Bürgermeister Hermann Nafziger zeigte sich auf Merkur-Anfrage ebenfalls offen. „Bisher ist die Idee, während des Kirchgangs das Parken zu erlauben, noch nicht an uns herangetragen worden.“ Er will selbst im Ordnungsamt nachhaken. Das wiederum dürfte die Polizei zu einer Stellungnahme auffordern. Sorgalla: „Wir würden uns die Situation anschauen. Die Frage ist, wie das Ganze ausgestaltet ist.“