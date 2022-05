Bürgermeister wollen zweiten Anlauf starten

Streit in Musikschule nicht beigelegt

Von: Andreas Deny

© Michael Schönwälder

Der Versuch der Gemeinden Planegg und Krailling, den Trägerverein der Musikschule auf neue Beine zu stellen, ist am Mittwochabend gescheitert. Für eine neue Satzung fand sich nicht die erforderliche Mehrheit. Die Mitgliederversammlung wurde abgebrochen.

Planegg – Die Gemeinden Planegg und Krailling wollen beim Trägerverein der von ihnen mitfinanzierten Musikschule das Heft in die Hand nehmen. „Wir wollen endlich Ruhe haben“, sagte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Seit Monaten gebe es in der Musikschule einen Konflikt zwischen dem Vorstand und Betriebsrat. Anfangs habe es „im Getriebe geknirscht“, sagte Nafziger, dann seien die Streitigkeiten total eskaliert. Was sein Kraillinger Amtskollege Rudolph Haux bestätigte: „Einige Dinge sind vollständig aus dem Ruder gelaufen.“ Konkrete Inhalte des Streits wollten die Bürgermeister nicht öffentlich machen, es gehe um Personalangelegenheiten und sehr persönliche Dinge, die man scheibchenweise erfahren habe, so Haux. Von allen Seiten sei dabei mit Unwahrheiten gearbeitet worden.

Mitglieder sollen Stimmrecht verlieren

Um die Querelen zu beenden, hatte man bei der nicht öffentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch eine neue Satzung vorgelegt. Sie würde den Mitgliedern ihr bisheriges Stimmrecht nehmen und sie zu reinen Fördermitgliedern machen. Dem Vorstand des Trägervereins sollten demnach künftig die beiden Bürgermeister qua Amtes angehören sowie jeweils drei bis fünf von beiden Gemeinderäten bestimmte Mitglieder. Haux: „Wir müssen als wirtschaftlicher Träger das Sagen haben.“ Beide Gemeinden schießen zusammen über 400 000 Euro zu. Eine weitere Bezuschussung macht man jedoch inzwischen von einem Strukturwandel abhängig. Es könne nicht angehen, dass Lehrkräfte und auch Funktionäre als Mitglieder des Trägervereins den Vorstand und damit ihren Arbeitgeber mitbestimmten, so die Bürgermeister.

Neue Satzung abgelehnt

Von den stimmberechtigten 57 Mitgliedern sprachen sich am Mittwoch 29 für die neue Satzung aus, womit die erforderliche Dreiviertelmehrheit verfehlt wurde. Auf Antrag von Nafziger wurde die Versammlung im Anschluss abgebrochen, ohne dass ein neuer Vorstand gewählt worden war.



Bürgermeister wollen zweiten Anlauf starten

Die Bürgermeister wollen mit der Satzung jedoch einen zweiten Anlauf unternehmen. Zunächst will man möglichst kurzfristig die beiden Gemeinderäte über die neue Entwicklung informieren und das weitere Vorgehen beraten. Wenn die Gemeinden den Geldhahn zudrehen, könnte die Musikschule dem Vernehmen nach schon bald in finanzielle Nöte geraten. Die Lehrkräfte wollen die Gemeinden aber nicht im Regen stehen lassen. Haux zeigte sich zuversichtlich, dass sich bei einer weiteren Versammlung noch eine Mehrheit für die neue Satzung findet. Man wolle an der hervorragenden Musikschule sonst nichts verändern, betonte er.



Weiter neuer Trägerverein im Gespräch

Die neue Satzung befürwortet auch Musikschulleiter Fabian Bögelsack. „Ich bin dafür, noch einmal miteinander zu reden. Im Endeffekt wollen die Leute vor allem die Möglichkeit haben, gehört zu werden“, meinte er im Hinblick auf Wortmeldungen aus der Versammlung. Sollte eine Einigung scheitern, bekräftigten die Bürgermeister ihre Absicht, einen neuen Trägerverein zu gründen.



Neue Satzung für Betriebsratsvorsitzende indiskutabel

Ob die neue Satzung im zweiten Anlauf durchgeht, ist fraglich. Die Betriebsratsvorsitzende Elisabeth Glauber-Diehl bezeichnete eine derartige Entmachtung der Mitglieder gegenüber unserer Zeitung als indiskutabel. „Das hat nichts mit Demokratie zu tun.“ Die Eltern, die die Musikschule zum Großteil mitfinanzierten, müssten ein Mitspracherecht haben. Mit dem Entzug des Stimmrechts würden Differenzen sehr einseitig aus dem Weg geräumt. Glauber-Diehl sprach sich dafür aus, ein Gremium aus Bürgermeistern, Gemeindevertretern, Eltern und Lehrern einzuberufen, das über eine neue Satzung berät.