Planegg: Strom und Feldfrüchte von einem Acker

Von: Nicole Kalenda

Südlich der Kompostieranlage liegt der Acker, auf dem eine Agri-Photovoltaik-Anlage entstehen soll. Bürgermeister Hermann Nafziger und 2. Bürgermeisterin Judith Grimme haben alle Eckdaten abgeklärt. © Dagmar Rutt

Die Vorbereitungen haben über ein Jahr gedauert. Jetzt sind Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger und die 2. Bürgermeisterin Judith Grimme so weit, dass sie mit ihrem Projekt an die Öffentlichkeit gehen: eine Agri-Photovoltaik-Anlage als Bürgermodell. Oben erzeugen Module Strom, unten wachsen Kartoffeln oder Getreide.

Planegg – Nafziger und Grimme waren wenige Monate im Amt, da beschlossen sie, gemeinsam die Energiewende vor Ort voranzutreiben. Der CSU-Mann und die Grünen-Frau wollten etwas, „was praktikabel ist“, wie Nafziger im Merkur-Gespräch sagt. Weil Südbayern wegen seiner vielen Sonnenstunden gut geeignet ist für Photovoltaik, machten sie sich im Gemeindegebiet auf die Suche nach einer vier bis acht Hektar großen Fläche für ein Freiflächen-Photovoltaikprojekt.

Neun Hektar südlich der Kompostieranlage

Fündig wurden sie südlich der Kompostieranlage der Firma Glück. Dort befindet sich eine neun Hektar große landwirtschaftliche Nutzfläche, deren Eigentümer die Bereitschaft signalisiert hat, sie für eine Photovoltaik-Anlage zur Verfügung zu stellen. Weil der Acker aber verpachtet ist und weiter Feldfrüchte angebaut werden sollen, läuft es auf eine Agri-Photovoltaik-Anlage hinaus. Ihr Vorteil: Die Fläche geht nicht verloren. Sei es, dass die Module schwenkbar oder in ausreichend großer Höhe angebracht sind – der Traktor kommt durch.

Auf welches Modell und welche Größe es hinausläuft, ist letztlich eine Entscheidung des Betreibers. Und auch den haben Nafziger und Grimme bereits gefunden: Die Bürger-Energie-Unterhaching eG (BEU), die seit zehn Jahren Erfahrung mit Bürger-Photovoltaik-Anlagen hat, eruierte die Machbarkeit und zeigte sich interessiert. Kein Wunder: Auf der Homepage, beu-unterhaching.de, steht ganz prominent: „Wir brauchen Ihre Flächen!“ Seit der Gründung 2012 ist die BEU auf 680 Mitglieder angewachsen. Sie verfügt über zwei eigene Freiflächenanlagen und 14 Dachanlagen.

Regionalwerk Würmtal interessiert

Grimme und Nafziger suchten auch das Gespräch mit dem Regionalwerk Würmtal als möglichem Abnehmer größerer Strommengen. Dort habe man sich aufgeschlossen gezeigt, biete sich doch die Gelegenheit, regionalen grünen Strom zu vermarkten.

Trieb die beiden Bürgermeister zunächst der Wunsch an, ihren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, sehen sie in der aktuellen politischen Lage einen weiteren Grund, das Projekt zu forcieren. Es sei notwendig, „möglichst zeitnah von fossilen Energiequellen wegzukommen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Und weiter: „Außerdem wird durch die stark gestiegenen Energiepreise grüner Strom noch weitaus wirtschaftlicher.“

Die Gemeinde selbst hat mit der Verwirklichung der Agri-Photovoltaik-Anlage wenig zu tun. Nafziger: „Eventuell müssen wir eine Baugenehmigung erteilen.“ Doch da alle Beteiligten grünes Licht gegeben hätten, schätzt er, dass ein, zwei Jahre ein realistischer Zeitrahmen sind. „Morgen können wir es nicht hinstellen, aber wir wollen relativ schnell loslegen.“

Das Thema soll möglichst noch vor den Sommerferien auf die Tagesordnung des Gemeinderates kommen. Nafziger und Grimme möchten Vertreter der Bürger-Energie-Unterhaching eG einladen, eventuell auch einen Experten speziell für Agri-Photovoltaik-Anlagen.