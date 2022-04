Trauer um Günther Schuppler (89)

Von: Nicole Kalenda

Zu Gast im Rathaus: Günther und Anita Schuppler 2017 anlässlich des 85. Geburtstags des Ehrenbürgers. © Fred Rauscher

Planegg trauert um Günther Schuppler. Der Ehrenbürger und Altbürgermeister verstarb in der Nacht zu Dienstag im Alter von 89 Jahren. Jahrzehntelang war er fester Bestandteil des Gemeindelebens gewesen. Zuletzt war es stiller um ihn geworden.

Planegg – 1948 zählte Günther Schuppler zu den Mitbegründern des Planegger CSU-Ortsverbandes, „eines der ersten im Landkreis München“, wie Michael Book sagt. Der CSU-Fraktionssprecher arbeitete rund 15 Jahre an der Seite Schupplers im Gemeinderat, bis dieser 2014 mit 81 Jahren ausschied. „Er war immer aktiv, immer dabei, solange er es konnte. Sehr geschätzt, sowohl bei der JU als auch bei der CSU und in der Fraktion.“

Eine Wahlperiode, von 2008 bis 2014, saß der heutige Bürgermeister Hermann Nafziger als Gemeinderat neben Schuppler im großen Rund des Sitzungssaals im Rathaus. „Für mich war er ein Vorbild, mein Mentor“, sagt Nafziger. Schuppler sei omnipräsent gewesen, habe ihm viel über die Politik und Planegg erzählt. Vor der Kommunalwahl 2020 habe er es sehr bedauert, dass er sich gesundheitlich bedingt nicht mehr so einbringen konnte. „Er wäre am liebsten zu jedem Infostand gekommen“, sagt Nafziger. „Wahnsinnig engagiert“ sei Schuppler gewesen, Mitglied in vielen Vereinen, gern gesehener Gast bei den Jahresversammlungen der Freiwilligen Feuerwehr und den Empfängen des Jugendhauses Waaghäusl. Schuppler war Vorsitzender des VdK, der Musikschule Planegg-Krailling und des Pfarrgemeinderats von St. Elisabeth.

46 Jahre Gemeinderat

Der promovierte Chemiker war nicht nur 46 Jahre lang Gemeinderat, 1982 gelang es ihm als erstem CSUler, der SPD das Planegger Bürgermeisteramt streitig zu machen. Schuppler, von den meisten Kollegen und Bürgern liebevoll „Schuppi“ genannt, saß zudem 34 Jahre im Kreistag und amtierte 19 Jahre als Vize-Landrat.

In Schupplers Bürgermeisterjahre von 1982 bis 1990 fiel die Gestaltung des Marktplatzes mit 45 Sozial- und Altenwohnungen, Tiefgarage und Karl-Valentin-Brunnen, aber auch der Bau der zweiten Dreifachturnhalle am Feodor-Lynen-Gymnasium, der erste Besuch aus dem französischen Meylan, inzwischen seit über 30 Jahren Partnergemeinde, und die Einrichtung des Waaghäusls.

Im Dezember 2014 verlieh die Gemeinde Planegg Günther Schuppler gemeinsam mit Alfred Pfeiffer, quasi seinem Pendant aufseiten der Sozialdemokraten, die Ehrenbürgerwürde. Beide hatten einen Großteil ihres Lebens in den Dienst der Gemeinde gestellt und sich auf herausragende Weise in Vereinen wie Kommunalpolitik eingebracht. „Dieser Abend bewegt mich sehr und erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit“, sagte der damals 82-jährige Schuppler.

Zum 85. Empfang im Rathaus

Im September 2017 lud das Rathaus unter SPD-Bürgermeister Heinrich Hofmann anlässlich von Schupplers 85. Geburtstag zu einem Empfang ein, zu dem etliche Weggefährten aus dem Würmtal kamen, etwa die Altbürgermeister Eberhard Reichert aus Gräfelfing und Ekkehard Knobloch aus Gauting. Schuppler selbst nahm die Ernennungsurkunde zum Altbürgermeister im April 2020 entgegen. Auch zum Ehrenvorsitzenden des CSU-Ortsverbands wurde Schuppler ernannt. Nafziger: „Er war von Anbeginn an mit dabei.“

Von einem schweren Sturz erholte sich Schuppler nicht mehr vollständig. Er hinterlässt seine Frau Anita, einen Sohn und eine Tochter. Mit Anita war Schuppler seit 1970 verheiratet. Angesprochen auf die lange Ehe sagte er einmal, die Erfolgsformel sei, „dass man Probleme gemeinsam löst, zusammenhält und sich schlicht gut versteht“.