U6-Trasse frei von geschützten Tierarten

Von: Nicole Kalenda

„Licht in den Untergrund“: Unter diesem Motto wird künftig über die Fortschritte des U-Bahn-Projekts informiert, v.l. Giuliano Grandis (Werbeagentur), Stefan Schaudig (Geschäftsleiter der Gemeinde), Bürgermeister Hermann Nafziger, Dimitri Steinke (PMG-Geschäftsführer) und Luisa Ruß vom für die Umweltbaubegleitung zuständigen Büro Dr. Schober. © Dagmar Rutt

Haselmaus, Zauneidechse, Fledermaus und Laubfrosch haben sich verzogen: Das Baufeld für die Verlängerung der U-Bahnlinie 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried ist bereitet. Nun werden die Zwischenlagerflächen für den Aushub eingerichtet. Der Tunnelbau startet im Februar.

Martinsried – Die Dr. Schober Gesellschaft für Landschaftsplanung aus Freising ist für die Umweltbaubegleitung des Großprojekts mit knapp einem Kilometer Tunnel und neuem U-Bahnhof in Martinsried zuständig. Seit 2010 an der Planung beteiligt, laufen die naturschutzrechtlich notwendigen Vorbereitungen für den Beginn der Hauptbaumaßnahme seit zwei Jahren intensiver. Um dem Laubfrosch eine neue Heimat zu geben, wurden Anfang 2021 südlich und nördlich je zwei Teiche gebaut. Inzwischen findet sich dort Froschlaich, im vergangenen Sommer waren im nördlichen Froschgewässer in größeren Mengen Kaulquappen zu beobachten, wie Luisa Ruß vom Büro Dr. Schober am Donnerstag bei einem Ortstermin erläuterte. Die südlichen Teiche jedoch leiden darunter, dass bereits zweimal Goldfische ausgesetzt wurden, die den Laich fressen und entfernt werden müssen.

Winterschlaf der Haselmaus

Anfang 2022 gingen die Fällarbeiten im Umgriff der künftigen U-Bahnstrecke über die Bühne. Auf 40 000 Quadratmetern wurden Bäume und Sträucher entfernt. Wo es Vorkommen der Haselmaus gab, wurde auf große Maschinen verzichtet. Um sie nicht in ihrem Loch im Untergrund in ihrem Winterschlaf zu stören, wurden die Bäume abgeschnitten und mit einer Seilwinde herausgezogen. Einzelne Bäume mit Specht- und Fledermauslöchern blieben bis vor Kurzem stehen. „Sie wurden gefällt, als keine Vögel mehr und noch keine Fledermäuse drin waren“, so Ruß. Links und rechts des Baufeldes sind nun Kästen für Vögel, Fledermäuse und Haselmäuse angebracht, außerdem Gebüsche gepflanzt, die Früchte tragen. „Nach und nach wurde alles aus der künftigen Baustelle entfernt. Das hat zu einer Abwanderung der Tiere geführt“, sagt Ruß. Als eine der letzten Maßnahmen stehen seit Mitte September in relevanten Bereichen am Baumschutzzaun schwarze Platten mit kleinen Kieshügeln davor. Die Zauneidechse klettert über den Kieshügel aus dem Baufeld, kann aber wegen der Platten nicht mehr zurückkommen und sucht sich einen anderen Unterschlupf.

Verfüllte Kiesgrube

Der Freistaat stellt der U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co.KG (PMG), die im Auftrag der Gemeinde die U-Bahn realisiert, nördlich des Biomedizinischen Centrums (BMC) der Ludwig-Maximilians-Universität Äcker als Zwischenlagerfläche zur Verfügung. Dort wie auch auf einer zweiten, von der Max-Planck-Gesellschaft bereitgestellten Zwischenlagerfläche, beginnt in der kommenden Woche die Kampfmittelerkundung, „damit man weiß, dass da nichts schlummert und nichts explodiert“, so Dimitri Steinke, PMG-Geschäftsführer. Am Montag, 10. Oktober, sollen die Bagger anrollen, um auf der nördlichen Fläche zwischen BMC und Würmtalstraße den Oberboden abzutragen. Dort soll der belastete Aushub nach Vor-Ort-Beprobung bis zur Entsorgung zwischengelagert werden. Aufgrund der Erkundungs- und Planungsergebnisse rechnet die PMG mit 182 000 Kubikmeter. Die Trasse quert auf einer Länge von rund 500 Metern eine verfüllte Kiesgrube, Auflagen aus der Planfeststellung sehen vor, dass ein Wasserauffangbecken errichtet wird, um zu verhindern, dass ausgeschwemmte Stoffe in den Boden gelangen. Die Arbeiten sollen daran in der ersten Novemberwoche beginnen.

Auf der Fläche auf dem Max-Planck-Gelände wird der „saubere“ Aushub gelagert, mit dem später die Baugrube wieder verfüllt wird.

Wenn es die Witterung zulässt, startet die Leonhard Weiss GmbH im Februar mit der Hauptbaumaßnahme. Dann rollen die Bagger auf der künftigen Trasse an. Die Fuß- und Radwegverbindung zwischen den Martinsrieder Instituten und Großhadern bleibt die komplette mehrjährige Bauphase erhalten, wird aber nach Bedarf verlegt.