Ukraine-Hilfe für Mensch und Tier

Patrick Ottilinger aus Planegg fährt regelmäßig ins Kriegsgebiet

Vor einem Jahr ist Patrick Ottilinger zum ersten Mal in die Ukraine gefahren. Er wollte sich um Hunde kümmern, die dort zurückgelassen wurden. Seitdem war der junge Mann fast jeden Monat im Kriegsgebiet und hilft Tieren und Menschen. Der nächste Trip ist in Planung.

Planegg – Als Patrick Ottilinger vergangenes Jahr wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine in die zerbombten Dörfer kam und all das Elend sah, das dort herrschte, war dem Planegger schnell klar: Bei einem Besuch wird es nicht bleiben. Gemeinsam mit einem kleinen Team hatte Ottilinger damals einen Sprinter gemietet, ihn vollgepackt mit Bergen von Futter, Medikamenten, Decken und sonstigen praktischen Dingen und war damit Richtung Osten gefahren.

Erbarmungswürdige Zustände

Den Anblick wird er niemals vergessen. „Die zurückgelassenen Hunde verhungerten hinter verschlossenen Türen oder wurden im besten Fall ausgesetzt.“ Spontan beschloss das Team, den Heimweg nicht mit leeren Händen anzutreten. Zehn Hunde durften bei der ersten Rückfahrt mit nach Oberbayern kommen und wurden hier an liebevolle Menschen vermittelt. Doch damit war das Projekt Ukraine für den 34-Jährigen noch lange nicht beendet, im Gegenteil. Schon kurz nach der Rückkehr schmiedete Ottilinger Pläne. Sobald sich der Planegger von den psychischen und physischen Strapazen erholt hatte, ging es wieder los – die nächste Fahrt stand an.

Und wieder boten sich Ottilinger erbarmungswürdige Zustände. „Wir haben bald festgestellt, dass wir auch die Menschen versorgen müssen, damit diese sich um ihre Tiere kümmern können“, sagt Ottilinger. Also fackelte er nicht lange, machte sich immer wieder auf den Weg in die Ukraine und baute sein Netzwerk jedes Mal weiter aus. „Je öfter man fährt, desto weiter entwickelt man sich und wird immer besser und effektiver“, sagt der Planegger , der inzwischen sieben Hilfstransporte in die Ukraine unternommen hat.

120 Pakete mit Lebensmitteln gepackt

Erst kürzlich ist er wieder von einer Fahrt zurückgekehrt, mittlerweile reist er gemeinsam mit Robin Hertschek, der in München einen Unverpackt-Supermarkt leitet, und Christian Mohr. „Wir sind beim letzten Mal mit zwei Transportern und einem Pick-up mit Anhänger bis nach Charkiv gefahren, der zweitgrößten Stadt in der Ukraine.“ Dort kauften sie zentnerweise haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Kaffee, Mehl und Fertiggerichte und brachten diese zusammen mit dem Hundefutter ins Kriegsgebiet. „Im Vorfeld haben wir sechs Stunden lang rund 120 Pakete mit Lebensmitteln gepackt und 120 Brotlaibe gekauft“, schildert Ottilinger die Dimension der Hilfsaktion. Bis knapp einen Kilometer vor die Frontlinie wagten sich die drei Männer. „Da trifft man nur noch Panzer und Militärfahrzeuge, weil sich kaum noch Hilfstrupps hierher verirren.“

Und doch ist die Hilfsbedürftigkeit hier am größten. „Die zerstörten Häuser sind mit Plastikplanen notdürftig abgedichtet, daran erkennt man, wo noch Menschen wohnen“, sagt Ottilinger, der natürlich auch wieder einige Hunde mit nach Bayern gebracht hat und hier vermitteln konnte.

Die Vierbeiner sind es auch, die im Zentrum seines nächsten großen Projekts stehen. „Wir wollen einen gebrauchten Krankenwagen kaufen, diesen umbauen und dann in die Ukraine fahren, um dort quasi in einer mobilen Station Hunde zu kastrieren.“ Vier Tierärzte, die sich bereit erklärt haben, den im September geplanten zehntägigen Trip mitzumachen, hat Ottilinger schon gefunden. Zwar weiß der 34-Jährige, dass die Aktion nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, doch hat er schon Zahlen parat, die zeigen, dass sein Engagement nicht umsonst ist. „Wenn wir in zehn Tagen rund 100 Hunde kastrieren können, bedeutet das nächstes Jahr einige Hundert hungernde Vierbeiner weniger.“ Und das ist für Ottilinger Grund genug für alle Strapazen.

Martina Scheibenpflug