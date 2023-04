Ukraine-Partnerschaft mithilfe Geflüchteter anbahnen

Planegger Gemeinderat beauftragt Bürgermeister, Vorgespräche zu organisieren

Von Nicole Kalenda schließen

Der Planegger Gemeinderat hat einstimmig seinen Willen bekundet, eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Kommune anzubahnen. Er beauftragte am Donnerstag Bürgermeister Hermann Nafziger, Planegger Bürger und hier liebende Ukrainer zusammenzubringen, um erste Ansätze zu entwickeln.

Planegg - Ausgangspunkt war ein Antrag der Fraktion Pro Planegg & Martinsried (PP&M), mit einer Städtepartnerschaft „ein Zeichen der Menschlichkeit und Solidarität zu setzen“, wie Philipp Pollems sagte. „Wir sollten aus unserer Komfortzone raus und die unterstützen, die gezwungenermaßen ihre Komfortzone verlassen mussten.“

Zeitpunkt strittig

Der Gemeinderat zeigte sich in der zweistündigen Diskussion zwiegespalten. Alle Mitglieder bedeuteten, den russischen Angriffskrieg abzulehnen und der Ukraine helfen zu wollen, nicht nur durch Unterbringung von Geflüchteten. Auch eine Städtepartnerschaft wurde überwiegend begrüßt, allerdings herrschte Uneinigkeit beim Zeitpunkt. Zu den Unterstützern zählte die ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach: „Es geht nicht nur darum, ein Zeichen zu setzen. Die Bundesregierung, die zu Städtepartnerschaften aufruft, lässt uns damit nicht alleine. Es gibt Gelder und Unterstützung.“ Ihr Parteikollegen Felix Kempf sprach von einem „guten Ansatz. Wie sich das genau ausgestaltet, wird man sehen.“ Angelika Lawo (gG21) erklärte: „Viele Partnerschaften fangen einseitig unterstützend an und entwickeln sich zu einem blühenden Austausch. Wir haben etwas zu geben, und Geld ist das Geringste.“ Cornelia David (FWD) sah den Antrag als gezieltes Hilfsangebot an eine Gemeinde, als Zeichen, „die Menschen, die noch im Land verbleiben müssen, nicht zu vergessen“.

Florian Zeller (FWD) wollte sich nicht auf eine Partnerschaft festlegen, aber „durchaus einer Stadt helfen, die es dringend braucht“. Florian Großelfinger (CSU) sprach von einem „falschen Signal“. Er sagte: „Am liebsten würde ich den Antrag vertagen, bis Frieden ist.“ Auch Fritz Haugg (FDP) hielt den Zeitpunkt für falsch: „Der Antrag sollte nach dem Krieg kommen.“ Er mahnte, eine Partnerschaft müsse von bürgerlichem Engagement getragen werden. Susanne Trenkle (FDP) schlug vor, die Ukrainer, die in Planegg leben, mit einzubeziehen, Bande zu knüpfen und nach deren Rückkehr in ihre Heimat die Partnerschaft einzugehen. Bürgermeister Hermann Nafziger sah darin „den richtigen Ansatz“. In Anspielung auf den PP&M-Besuch im Vorfeld der Sitzung im ukrainischen Generalkonsulat in München sagte er: „Nicht ein Konsul sucht für uns die Stadt aus, sondern die Ukrainer hier vor Ort. Nichts ist schlimmer als eine Partnerschaft, die nicht gelebt wird.“

Philipp von Hirsch (CSU) brachte die Gemeinderäte auf eine Linie. Auf seine Initiative hin wurde der gemeinsame Antrag formuliert. Bürgermeister Nafziger wird nun ein erstes Vorgespräch mit Ukrainern und Planeggern führen, die sich bereits mit Hilfsaktionen engagieren. Auch Fraktionsvertreter werden daran teilnehmen. Zurzeit leben 180 Geflüchtete in Planegg sowie 50 ukrainische Staatsbürger, die schon länger hier wohnen.