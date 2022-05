Unerwünschte Post aus Wuhan: Ein Cartier-Ring plus OP-Masken

Von: Nicole Kalenda

Die Polizei hat Peter von Schall-Riaucour empfohlen, die Sendung ein halbes Jahr aufzubewahren, falls doch noch Forderungen kommen. © Peter von Schall-Riaucour

Der Postbote hat Peter von Schall-Riaucour einen Cartier-Ring vorbeigebracht. Der Planegger bedauert, den Luftpolsterumschlag angenommen zu haben. Er hat das Schmuckstück weder bestellt, noch von Freunden oder Bekannten geschenkt bekommen. Es dürfte sich um die Betrugsmasche Brushing handeln. Ziel ist die Manipulation von Bewertungen bei Onlineversandhändlern.

Planegg - Seit Wochen wartete von Schall-Riaucour auf eine in den USA bestellte Cap. Als es dann frühmorgens klingelte, quittierte er den Empfang, ohne auf den Absender zu schauen. Erst hinterher fiel ihm auf, dass die Sendung aus China stammt, genauer gesagt aus Wuhan, von wo aus vor zweieinhalb Jahren die Corona-Pandemie ihren Lauf nahm. Von Schall-Riaucour besprühte das Päckchen mit Desinfektionsmittel und öffnete es mit Gummihandschuhen und Messer. Zum Vorschein kamen OP-Masken und ein rotes Schmuckkästchen mit Cartier-Schriftzug, darin ein golden aussehender Ring in einem Plastiktütchen. Ein Switzerland Jewelry Watch Shop mit Adresse in Hongkong attestierte dem Ring einen Wert von 15 200 Hongkong-Dollar, was über 1800 Euro entspricht, ein angebliches Cartier-Zertifikat seine Echtheit.

Betrüger legen Profile auf fremdem Namen an

Einen Betrug vermutend und in Sorge, das Geld könne irgendwann „von meinem Kreditkarten-Konto abgebucht werden“, informierte er die Planegger Polizei und recherchierte selbst im Internet. Im Februar 2020 berichtete heute.at von einem Schweizer Geschäftsmann, dem genau das Gleiche widerfahren war. Beim Brushing geht es darum, für ein Produkt optimale Bewertungen durch verifizierte Käufer zu erhalten und damit im Ranking bei Onlineversandplattformen wie Alibaba oder Amazon nach oben zu klettern. Dazu legen die Betrüger Profile auf fremdem Namen an. Woher sie im Falle von Schall-Riaucours die Daten haben, ist offen. Nicht nur seine Anschrift auf dem Umschlag war korrekt, auch sein Grafentitel war aufgeführt. „Damit bin ich im Internet überhaupt nicht unterwegs“, sagt er. Dazu stand seine Mobilnummer im Adressfeld.

Alleine das Verschicken nicht bestellter Ware ist keine Straftat, wie Polizeihauptkommissar Benedikt Dobmeier von der PI 46 sagt. Bleibt es dabei, sei das allenfalls lästig. Um ausschließen zu können, dass die Sendung nicht doch eine „Vorbereitungshandlung für kommende Taten“ ist, empfiehlt er von Schall-Riaucour, in den kommenden Wochen die Kontobewegungen genau zu verfolgen und besonders auf Mahnungen und Schreiben von Inkassobüros zu achten.