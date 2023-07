Planegg: Unmut über Zögern des Bürgermeisters

Von: Nicole Kalenda, Stefan Reich

Ein Signal in Richtung Ukraine soll die Anbahnung einer Städtepartnerschaft sein. Doch bisher ist noch nicht viel passiert. © David Young

Der Planegger Gemeinderat möchte eine Städtepartnerschaft mit einer ukrainischen Gemeinde anbahnen. Die Entscheidung Ende März fiel einstimmig. Auch Bürgermeister Hermann Nafziger hob die Hand. Passiert ist seitdem wenig. Im Pressegespräch sagte Nafziger jetzt: „Die Frage einer Partnerschaft hat in Sachen Ukraine für mich nur die zweite Priorität.“

Planegg - Der ursprüngliche Antrag war im Januar von der PP&M eingereicht worden, unter dem Eindruck des nahenden ersten Jahrestags des russischen Überfalls auf die Ukraine. Nach zweistündiger Diskussion wurde er, modifiziert von Philipp von Hirsch (CSU), angenommen und der Bürgermeister beauftragt, „Planegger Bürger und die hier lebenden Ukrainer zusammenzubringen, um erste Ansätze zur Anbahnung einer Städtepartnerschaft zu entwickeln“. 14 Wochen später darauf angesprochen, erklärte Nafziger: „Es gab einen Beschluss, ich habe aber aktiv noch nicht viel gemacht.“ Er wiederholte die Argumente, die er schon Ende März vorgebracht hatte: „Wir wissen nicht, wie sich die Lage dort entwickelt. Und eine Partnerschaft sollte ja auch gelebt werden können.“ Er sehe den Austausch mit den Menschen aus der Ukraine vor Ort in Planegg als wichtiger an.

„Ich erwarte, dass der Bürgermeister den Auftrag des Gemeinderats ernst nimmt und nicht nach Belieben verschiebt“, sagte Philipp Pollems (PP&M) auf Merkur-Anfrage. „Dass gar nichts passiert, finde ich enttäuschend.“ Pollems hatte gemeinsam mit seinem Fraktionskollegen Peter von Schall-Riaucour im Vorfeld der Gemeinderatsdiskussion dem ukrainischen Generalkonsulat in München einen Besuch abgestattet. Dort sei man sehr gut vorbereitet gewesen und habe Kommunen als potenzielle Partner vorgeschlagen, die von Struktur, Größe und Wirtschaftskraft mit Planegg vergleichbar waren. Laut von Schall-Riaucour fragte das Generalkonsulat im Auftrag des ukrainischen Außenministeriums Mitte Juni nach, wie der Sachstand sei. Konsul Taras Kulaiets bot an, nach Planegg zu kommen, und regte an, einen Termin mit Bürgermeister Nafziger auszumachen.

Von Schall-Riaucour: „Es ist eine Frage des Respekts, eine Einladung in den Gemeinderat auszusprechen. Schließlich fordert auch unsere Bundesregierung die Kommunen auf, aktiv zu werden.“ Und Pollems: „Ob sich die Städtepartnerschaft mit Leben füllt, muss man sehen. Aber bis wir so weit sind, hat der Bürgermeister seine Hausaufgaben zu machen.“