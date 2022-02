Vier Umweltpreise verliehen

Von: Andreas Deny

Der erste Preis in Höhe von 5000 Euro geht an die Schulgarten AG des Feodor-Lynen-Gymnasiums unter Leitung von Biologielehrerin Judith Voit (li.). Preisstifter Peter von Schall-Riaucour (li.) überreichte im Beisein von (v.r.) Bürgermeister und Schirmherr Hermann Nafziger sowie Schulleiter Matthias Spohrer einen symbolischen Scheck. © Dagmar Rutt

Nach 13 Jahren Pause ist in Planegg erstmals wieder ein Umweltpreis verliehen worden. Da das Preisgeld aufgestockt wurde, gibt es nicht nur einen Preisträger.

Planegg – „Sie glauben gar nicht, wie stolz ich heute bin“, sagt Peter von Schall-Riaucour. Der Stifter des Planegger Umweltpreises moderiert am Mittwoch eine kleine Feierstunde im Schulgarten des örtlichen Feodor-Lynen-Gymnsiums (FLG). Schon immer sei es sein Traum gewesen, einen Umweltpreis zu initiieren, verrät der Gemeinderat. Der Schauplatz der Preisverleihung ist kein Zufall: Der mit 5000 Euro dotierte Hauptpreis geht an die Schulgarten AG des Gymnasiums.

Nach vielen Jahren des Brachliegens hat die Biologielehrerin Judith Voit dem Schulgarten mit Schülern neues Leben eingehaucht. Die Jury lobte vor allem die Reaktivierung von Amphibiengewässern und das Ausbringen von gebietsheimischen Pflanzen, die speziell in Planegg nachgewiesenen Wildbienenarten als Nahrung dienen. Dank des Preisgeldes könne man jetzt all das umsetzen, was man sich vorgenommen habe, so Voit. Vor Jahren habe das FLG bei einem Wettbewerb bayerischer Schulgärten den ersten Platz zuerkannt bekommen. „Das ist unser Ziel“, sagt die Lehrerin.

Angesicht vieler sehr guter Bewerbungen wurde das Preisgeld von Schall-Riaucour um 1000 Euro aufgestockt, um auch die Plätze zwei bis vier zu honorieren. So darf sich an diesem Tag Volkmar Leibl über 500 Euro freuen. Er habe den Mut gehabt, einen ehemals stark gepflegten Garten ganz gezielt verwildern zu lassen, um Lebensraum für heimische Flora und Fauna zu schaffen, urteilte die Jury. Für heimische Vögel und Insekten gebe es dadurch wertvolle Samenstände als Nahrung. Wer sich ein Bild davon machen wolle, könne bei ihm vorbeischauen, sagt Leibl. Adresse: Hofmarkstraße 40 in Planegg.

300 Euro dürfen Joachim von Wulffen, Berenike Braun und, Fabian Zimmermann aus der Q 12 für ihre Aktion „Sine lux“ (ohne Licht) entgegennehmen. Die drei Gymnasiasten des FLG hatten über pfiffige Infoflyer mit QR-Codes auf die zunehmende Lichtverschmutzung, also die Aufhellung des Nachthimmels durch den übermäßigen Einsatz von künstlichem Licht, hingewiesen. Eine weitere Preisträgerin ist Beatrix Dinkelmaier (200 Euro). Sie setzt sich in Planegg für die von Dorit Zimmermann gegründete Initiative der Plastikpaten (wir berichteten) ein, die im Würmtal auf Feld und Flur achtlos weggeworfene Kunststoffabfälle einsammelt.

Auch in diesem Jahr wird unter der Schirmherrschaft der Gemeinde Planegg wieder ein Umweltpreis ausgelobt. „Um die Sensibilisierung und Motivation zu aktivem Umweltschutz zu fördern und dadurch zur weiteren Verbesserung der Umweltsituation in unserer Gemeinde beizutragen“, wie Bürgermeister Hermann Nafziger im Vorwort des neuen Info-Flyers schreibt. Einsendeschluss ist der 20. Oktober. Näheres im Internet unter PlaneggerUmweltpreis.de.