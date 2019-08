Vitalparcours vertagt: Gemeinderäte sammeln zunächst Vorschläge

Früher nannte man sie „Trimm-dich-Pfade“. Nun wurde im Planegger Ferienausschuss die Forderung nach einem „Vitalparcours“ laut. Doch die Idee droht an der Realität zu scheitern.

Planegg– Krailling hat seit Mai vergangenen Jahres einen „Vitalparcours der Sinne“. Wenn es nach der FDP-Fraktion im Gemeinderat geht, soll Planegg nachlegen mit Fitnessgeräten in öffentlichen Grünanlagen in Planegg, Martinsried und dazwischen. Der Ferienausschuss vertagte jetzt den Antrag auf Prüfung der Machbarkeit. Auf Vorschlag von Karin Detsch (SPD) laufen zunächst Mitglieder verschiedener Fraktionen das Gemeindegebiet ab und sammeln Ideen.

„Das Thema Fitness wird von unseren Bürgern angenommen“, sagte Peter von Schall-Riaucour (FDP-Fraktion). Seine Fraktion strebe einen Vitalparcours an, der weniger sportlich ausgerichtet sei als in der Nachbargemeinde. 30 000 Euro hatte Krailling bereitgestellt, um den Trimmpfad im Kreuzlinger Forst mit neuen Geräten und motivierenden Informationstafeln auszustatten. „Vom Kind bis zum Senior“, so von Schall-Riaucour, sollten in Planegg alle Möglichkeiten finden, sich zu bewegen.

Gemischte Reaktionen im Gremium

Hermann Nafziger (CSU) nannte den Vorschlag „unsinnig“. Herbert Stepp (Grüne Gruppe 21) sah „den Bedarf gut gedeckt, wenn man gezielt so etwas sucht“. Ihm fehle aber in Martinsried „eine gute Zugänglichkeit zu einer Laufstrecke. Man kommt nicht gut hin.“ Zudem sah er in einem Vitalparcours ein Instrument, die Aufenthaltsqualität zu steigern.

Nach Vorstellung der FDP-Fraktion sollen Fuß- und Spazierwege mit Fitnessgeräten ausgestattet werden, um ein „Vitalband“ zum Beispiel von den Würmauen über den Lichtweg und das Freizeitgelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums bis zum Parc de Meylan in Martinsried zu schaffen. Karin Detsch, Sozial- und Seniorenreferentin der Gemeinde sowie jahrelang Fitness-Übungsleiterin beim TV Planegg-Krailling, hatte Bedenken, über das ganze Ortsgebiet Stationen zu verstreuen. „Sinnvoll wäre für mich, den Parc de Meylan mit zwei, drei Geräten mehr aufzuwerten.“ Sie schlug vor, zunächst das Wegenetz zu überprüfen. Im Merkur-Gespräch äußerte sie die Befürchtung, dass durch die Installation von Fitnessgeräten andere Nutzer vertrieben würden. Hundehalter und ihre Tiere, so Detsch, seien dann eventuell nicht mehr willkommen.

Umsetzung könnte schwierig werden

Dass die Umsetzung des Projektes schwierig sein könnte, darauf wies Geschäftsleiter Stefan Schaudig hin: „Zwischen Planegg und Martinsried gehört der Gemeinde nahezu nichts. Selbst die Grünflächen entlang des Radweges nicht.“ Um Geräte aufstellen zu können, bedürfe es der Genehmigung der Eigentümer.

