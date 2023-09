Von der Baustelle zum Standesamt und zurück

Von: Nicole Kalenda

Die Glückwünsche der Gemeinde für Ingrid und Walter Probst überbrachte Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger zusammen mit Rotwein. © Michael Schönwälder

Kennengelernt haben sie sich auf der Wiesn. Das war 1962. Ein Jahr später wurde geheiratet. Und jetzt, zur Diamantenen Hochzeit, sagen Ingrid und Walter Probst: „Wir würden es wieder so machen.“

Planegg - Bürgermeister Hermann Nafziger kam am Freitag mit einer Holzkiste mit zwei Gläsern mit eingravierten Gemeindewappen und einer Flasche Rotwein in der Behringstraße 12 im Planegger Ortsteil Steinkirchen vorbei. Dort ist nicht nur seit über 40 Jahren die Firma Probst Bedachungen zu Hause, dort leben auch der Seniorchef Walter Probst (86) und seine Frau Ingrid (84). „Gratulationsbesuche gehören zum täglich Brot eines Bürgermeisters, aber 60 Jahre hat man selten. Die lange Zeit, die Konstanz beeindrucken“, so Nafziger. Walter Probst erwidert: „Uns ist es eigentlich nicht so lang vorgekommen.“ Viel Arbeit habe man gehabt. Und die drei Kinder hätten auch ihre Aufmerksamkeit gefordert, ergänzt Ingrid Probst. „Es geht nur miteinander. Das Vertrauen ist im Laufe der Zeit gewachsen.“

Als sich die beiden gebürtigen Münchner, er aus Großhadern, sie aus Neuhausen, in einem der Festzelte auf dem Oktoberfest zum ersten Mal trafen, verabredeten sie sich für eine Woche später. Walter Probst, der mit 18 den kleinen Dachdeckerbetrieb von seinem Vater übernommen hatte, hatte damals wenig Zeit. Unter der Woche war er auf Baustellen unterwegs, am Samstag erledigte er die Buchführung und sonntags wurde Fußball gespielt. Seine spätere Frau, die in der Wäscherei ihrer Eltern mithalf, unterstützte ihn nach kurzer Zeit im Büro und sah beim Fußball zu.

„Wir waren uns einig“

Am 28. August 1963 heirateten die beiden standesamtlich. „Wir waren uns einig“, sagt Walter Probst. Er kam damals direkt von der Baustelle, sie aus dem Büro. Sommer ist Hochsaison bei Dachdeckern. Nach einem Weißwurstessen in engerem Kreis ging es wieder an die Arbeit. Für die kirchliche Hochzeit wählte das Paar den 16. November 1963. Für eine Hochzeitsreise war damals keine Zeit. Die holten sie aber jetzt nach.

Ingrid Probst hatte sich einen Hubschrauberflug ums Matterhorn gewünscht. Fünf Tage verbrachten sie insgesamt in der Schweiz. „Du hast das Gefühl, du kannst aus dem Fenster die Felsen anlangen“, sagt Walter Probst. Als Nächstes geht es eine Woche nach Italien. Und wenn dann alle wieder aus dem Urlaub zurück und vor Ort in Planegg sind, feiern Probsts die Diamantene Hochzeit mit einem Essen im Familienkreis.

Drei Kinder und sechs Enkel hat das Ehepaar Probst. Walter Probst, der sich vor einigen Jahren aus der Geschäftsführung zurückzog, schaut immer noch jeden Tag in der Firma vorbei. Seine Frau nicht, aber die Söhne Walter und Thomas, die inzwischen Probst Bedachungen leiten, und die Enkel statten ihr regelmäßig einen Frühstücksbesuch ab.