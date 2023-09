Von Upcycling bis Alltag digital

Haben das neue Programm vorgestellt: das Team der VHS im Würmtal mit (v.l.) Susanne Reicheneder, Karola Albrecht, Julika Bake, Ingrid Marin und Michaela Nießl. © Dagmar Rutt

Die Volkshochschule im Würmtal hat die Corona-Zeit endgültig überwunden. Für das neue Herbst- und Wintersemester hat sie 842 Veranstaltungen im Programm – 227 mehr als im vergangenen Wintersemester.

Planegg - „Die Nachfrage hat enorm angezogen“, konstatiert Julika Bake, Leiterin der Volkshochschule Im Würmtal, bei der Vorstellung des neuen Programms. Im Angebot sind heuer fünf neue Themenreihen: „Orte der Geschichte erinnern“, „Reparieren und Upcycling“, „Alltag digital“, „Mit allen Sinnen genießen“ sowie die Literaturreihe im Kupferhaus. Außerdem wird die Reihe „Gedächtnistraining und Demenzforschung“ fortgesetzt.

Im Rahmen der Geschichtsreihe stellt Friederike Tschochner ein Projekt der Würmtaler Gemeindearchive über den Widerstand im Dritten Reich vor. Besucher erfahren, wie Würmtaler versuchten, sich der Propaganda der Nazis und dem Regime zu entziehen (28. September, 20 Uhr). In der Reihe werden auch Ausstellungen im Stadtmuseum und NS-Dokumentationszentrum besucht. Führungen sind laut der stellvertretenden VHS-Leiterin Karola Albrecht „unglaublich beliebt“.

„Reparieren und Upcycling“ will das Repair-Café in Lochham bekannter machen (2. Dezember, 14 Uhr). Ferner wird eine Führung durch die neue offene Werkstatt des Vereins „machBAR im Würmtal“ angeboten (29. September, 15 Uhr); beide Termine sind kostenlos.

Workshop mit Parfümeur

„Alltag digital“ richtet sich besonders an Senioren. „Gerade ältere Menschen stellen fest, dass alles digitaler wird und man sich dem immer weniger entziehen kann“, so Julika Bake. Themen sind unter anderem das Online-Banking, die elektronische Patientenakte und die ÖPNV-Apps.

Die Reihe „Mit allen Sinnen genießen“ bietet einen Workshop mit dem Parfümeur Uwe Manasse an (24. November, 17 Uhr). Teilnehmer erfahren, wie sie ihre Nase im Alltag nutzen können, und dürfen ein eigenes Parfüm kreieren. Außerdem gibt es ein Rotwein-Seminar mit Blind-Tasting (17. November, 19 Uhr).

Die Gedächtnisreihe wird am Montag, 25. September, mit einem zehnteiligen Kurs unter dem Titel „Neurotango“ fortgesetzt. Menschen mit Bewegungseinschränkungen lernen, mithilfe von Musik und kleinen Schritten wieder sicherer zu gehen. Die Gesundheitssparte umfasst mit 267 Veranstaltungen auch in diesem Semester den größten Bereich des Programms.

Gewohnt umfangreich ist auch das Sprachangebot. Erstmals gibt es eine eigene Fachberatung sowie Einstufungstests für Italienisch (20. September, ab 15 Uhr), Englisch (20. September, ab 10.30 Uhr) und Deutsch als Fremdsprache (18. und 22. September, jeweils ab 9 Uhr). Wer Hilfe bei der Belegung von Kursen und Veranstaltungen benötigt, sollte am Mittwoch, 13. September, von 10 bis 11 Uhr oder am Dienstag, 19. September, von 15 bis 16 Uhr, bei der VHS am Planegger Marktplatz vorbeischauen. Mitarbeiter zeigen Besuchern, wie man Schritt für Schritt ein Konto anlegt und Kurse online bucht.

Andreas Deny