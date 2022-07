Wärmespeicher: Planegg steigt wieder ein

Von: Nicole Kalenda

Die Kiesgrube der Firma Glück bei Martinsried ist inzwischen weiter verfüllt als auf diesem Bild, doch die Verfüllung ruht derzeit. Das soll auch so bleiben, bis eine Entscheidung über die Nutzung als Wärmespeicher gefallen ist. © Dagmar Rutt

Der Planegger Gemeinderat hat ein Zeichen gesetzt: Er wartet nicht länger ab, sondern handelt. Die Gräfelfinger Machbarkeitsstudie „Innovatives Wärmenetz-System mit Wärmespeicher“ wird um Planegger Variablen erweitert. Gegen die Stimme von Bürgermeister Hermann Nafziger.

Planegg – Die letzte Gemeinderatssitzung vor den Sommerferien bot ein Novum: Die Grünen-Fraktion ergänzte am Donnerstag einen Antrag der grünen Gruppe 21 (gG21). Das zahlte sich aus: Eine 13:8-Mehrheit beschloss, das Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung der Universität Stuttgart (IGTE) klären zu lassen, welche Auswirkungen es hat, wenn auch der Wärmebedarf der Planegger Haushalte, Gewerbegebiete und Wissenschaftseinrichtungen berücksichtigt und Geothermie und Solarthermie gemeindeübergreifend genutzt wird. Die Grünen-Ergänzung sieht vor, dass die „generelle wirtschaftliche Machbarkeit des Betriebs eines Wärmenetzes in Planegg untersucht“ wird. Die Studie muss „adaptierbar sein, sodass in der Zukunft veränderte Parameter berücksichtigt werden können“.

Gräfelfinger Ergebnisse Mitte Juli vorgestellt

IGTE hatte Mitte Juli die Ergebnisse der groß angelegten Gräfelfinger Untersuchung vorgestellt. Die Wärmeversorgung von Gräfelfing, Planegg und seinem Ortsteil Martinsried könnte in den nächsten Jahren zu großen Teilen auf erneuerbare Energie umgestellt werden. Grundlagen wären die Tiefen-Geothermie, Solarthermie – und der weltweit größte Erdbecken-Wärmespeicher, dem eine technische und wirtschaftliche Machbarkeit bescheinigt wurde.

Planegg bringt sich nun, knapp zwei Jahre nach dem Ausstieg aus dem interkommunalen Leuchtturmprojekt Wärmespeicher in der ehemaligen Kiesgrube im Martinsrieder Feld ,wieder ein. Die gG21 verspricht sich von der IGTE-Beauftragung eine Entscheidungsgrundlage, „um sich für oder gegen eine Beteiligung an einem Förderantrag ,Wärmenetze 4.0’ ans BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Anm.d.R.) auszusprechen“. Angelika Lawo (gG21) betonte: „Sie müssen heute nicht über einen Erdbecken-Wärmespeicher entscheiden.“

Unterstützung quer durch die Fraktionen

Unterstützung kam quer durch die Fraktionen. Cornelia David (FWD) nannte die Untersuchung „sinnvoll“, Felix Kempf (SPD) sprach von einer „günstigen Gelegenheit, weil Vorarbeiten geleistet wurden“. Peter von Schall-Riaucour sagte: „Wir sind bisher sehr gut gefahren. Wir haben keinen Cent ausgegeben und trotzdem Daten zu Martinsried bekommen. Wir sollten die 30 000 Euro ausgeben, um auch Daten zu Planegg zu bekommen.“

Zu den Gegnern zählte Bürgermeister Nafziger: „Ganz wichtige Daten fehlen uns. Mir kommt das alles ein bisschen zu früh vor. Zwei wichtige Fragen sind nicht geklärt: Was will man in Gräfelfing, und was kommt aus dem Bohrloch raus?“ Florian Großelfinger (CSU) tendierte dazu, erst mal Gräfelfing die Geothermiebohrung machen zu lassen, betonte aber: „Das Entscheidende ist, dass wir als Planegger kein Gräfelfinger Projekt sabotieren wollen.“