Der Weg ist frei

Geschafft: Nach der Sondersitzung stießen Bürgermeister Heinrich Hofmann (l.) und Landrat Christoph Göbel im Rahmen eines Sektempfangs im Sitzungssaal miteinander an.

U-Bahnverlängerung

von Nicole Kalenda schließen

Die U-Bahn kommt. Nach optimistischen Schätzungen kann in fünf Jahren der Probebetrieb beginnen. Der Planegger Gemeinderat genehmigte am Mittwoch in einer Sondersitzung die Verträge zur Verlängerung der U6 von Großhadern nach Martinsried mit 21:0 Stimmen.