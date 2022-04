Wertstoffbörse: Das Warten hat ein Ende

Von: Nicole Kalenda

Spiegel, Kinderschubkarre, Klappstühle: Kaum hatte Günther Riermaier in der Karwoche die Wertstoffbörse zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder geöffnet, füllten sich auch schon die Regale. © Michael Schönwälder

Der erste Corona-Lockdown im März 2020 hat das Aus für die Planegger Wertstoffbörse bedeutet. Über zwei Jahre blieb sie pandemiebedingt geschlossen – und wurde schmerzlich vermisst. Jetzt ist sie wieder geöffnet.

Planegg – „Das beste Recycling ist, Sachen wiederzuverwenden“, sagt Günther Riermaier, Leiter des Planegger Wertstoffhofs. Vor einem Vierteljahrhundert, Riermaier war gerade erst ein Jahr im Amt, entstand auf dem Gelände mit der Adresse Münchner Straße 99 die Wertstoffbörse. In einer kleinen Halle landen seitdem gut erhaltene und gebrauchsfähige Gegenstände, die Planegger und Martinsrieder Bürger zu schade zum Wegwerfen finden, aber selbst nicht mehr gebrauchen können. Wer in der Gemeinde wohnt, kann sie kostenlos mitnehmen. Nachtkästchen, Esstische, Fernsehunterschränke, Sofas: „Alles, was im Ganzen ist und ersichtlich gut“, so Riermaier, wird angenommen. Beliebt seien auch Bücher. Eine ganze Regalwand voll stand bis zur Schließung hinten in der Halle, „fast schon eine kleine Tauschbibliothek“.

Treffpunkt für „Börsianer“

Die Börse entwickelte sich im Lauf der Jahre zu einem Treffpunkt. Der Wertstoffhof ist Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag geöffnet. Manche kommen an allen vier Tagen, um in der Halle zu stöbern. „Wir nennen unsere Stammgäste Börsianer“, sagt Riermaier. Wenn sie könnten, würden sie von der Öffnung des Wertstoffhofs bis zur Schließung gucken, prüfen, anfassen und nebenbei mit Gleichgesinnten ratschen. Doch das Team des Wertstoffhofs hat dem einen Riegel vorgeschoben. „Wir haben den Aufenthalt auf eine halbe Stunde am Tag begrenzt“, so Riermaier.

Dass die Börse so beliebt ist, war ausschlaggebend für die lange Schließung. Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr, die vom Coronavirus ausgeht, durften nur fünf bis sieben Autos gleichzeitig auf das Gelände des Wertstoffhofs. Schon, um die Entsorgung sicherzustellen, die Hauptaufgabe der Einrichtung am Rand von Martinsried, war das wenig. Zeitlich und logistisch sei es nicht möglich gewesen, auch noch Besucher der Wertstoffbörse einzulassen, die zudem als Halle ein höheres Infektionsrisiko birgt. „Ich hatte noch nie wegen einer einzigen Sache so viele Anfragen“, sagt Riermaier. Immer wieder riefen Bürger an und fragten, wann die Börse wieder geöffnet wird, zwei Jahre lang klingelte deswegen alle paar Tage das Telefon.

Ausgeräumt und von Grund auf gereinigt

Seit dem Wegfall fast aller Corona-Maßnahmen Anfang April sei auch der Zugang zum Gelände nicht mehr beschränkt. Also entschied man sich, die Börse wieder zu beleben. „Es ist auch mit viel Ärger verbunden, aber der Umweltgedanke überwiegt“, sagt Riermaier. Immer wieder komme es zu Diskussionen, wer was zuerst gesehen habe. „Man muss sie auch von den Autos weghalten.“ Wer seinen Pkw vor der Halle parkt, wird schon einmal auf das eine oder andere darin befindliche Teil angesprochen, auch wenn er es vielleicht selbst gerade erst gekauft hat und gar nicht loswerden möchte.

„Eigentlich müssten sich Minimum zwei bis drei Leute nur um die Börse kümmern“, sagt Riermaier. Doch sie läuft nebenbei. In Idealbesetzung sind während der Öffnungszeiten fünf bis sechs Mitarbeiter auf dem Wertstoffhof, bis auf Riermaier und seinen Stellvertreter kommen alle von der Regenbogen Arbeit gGmbH.

Kein Elektroschrott

Als absehbar war, dass die Börse länger geschlossen bleiben würde, wurde die Halle ausgeräumt und alles entsorgt. „Das war eine Gelegenheit, eine Grundreinigung vorzunehmen.“ Nun ist sich Riermaier sicher, dass sich die Regale in Windeseile wieder füllen. Weil es schwer zu kontrollieren ist, müssen die Mitarbeiter immer mal wieder wegräumen, was dort nichts verloren hat. Elektroschrott zum Beispiel. „Alles, was ein Kabel oder eine Batterie hat, darf aus Sicherheitsgründen nicht weitergegeben werden.“ Das führe dazu, dass manchmal nach Weihnachten originalverpackte Ware, ein Spielzeugauto oder eine Taschenlampe, entfernt werden.

„Unsere Erfahrung sagt uns, was genommen wird und was nicht“, so Riermaier. Manchmal lassen sich die Bürger, die mit ihren nicht mehr benötigten Schätzen kommen, nicht von deren Ladenhüter-Qualität überzeugen. Dann gehen die Mitarbeiter des Wertstoffhofs den Weg des geringsten Widerstandes. Riermaier: „Wir nehmen es an und entsorgen es hinterher.“