Mehr Kreativität in Sachen Unterführung gefordert

Bauamt und Verkehrsplaner raten von Unterführungen bei der Westumfahrung Martinsrieds ab. Der Gemeinderat sieht das anders und verlangt eine erneute Untersuchung.

Planegg – Mit 11:8 Stimmen nahm er in jüngster Sitzung den Antrag Herbert Stepps (Grüne Gruppe 21) an, im Norden der Umfahrung eine Unterführung mit sechsprozentiger Steigung nur für Radfahrer entwickeln zu lassen. Fußgängern soll eine ebenerdige Querung ermöglicht werden. Die Unterführung muss damit nicht mehr barrierefrei sein, was den Einbau von Podesten erspart und eine größere Steigung erlaubt. Damit reichen kürzere Rampen; Flächenbedarf und Kosten sinken. Im Süden soll die bereits bestehende Unterführung unter der Planegger Straße für einen Zwei-Richtungs-Radverkehr ertüchtigt werden. Dieser Vorschlag fand eine 18:1-Mehrheit.

Schon als der Gemeinderat im Mai die Vorplanung für die Westumfahrung absegnete, sprach Oliver Krombach vom gleichnamigen Ingenieurbüro von einem „immensen Aufwand“, den Unterführungen mit sich brächten. Trotzdem entschied der Gemeinderat, Unterführungen nochmals prüfen zu lassen. Nun präsentierte das Bauamt mit Matthias Reintjes vom Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen einen weiteren Experten, dessen Fazit lautete: „Unterführungen sind nicht notwendig. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist ungünstig.“ Für die Unterführung im Norden liegt die Kostenschätzung bei 950 000 Euro, für die im Süden bei 860 000 Euro. Die Süd-Unterführung hätte enge Radien und Spitzkehren. Reintjes empfahl, bei ebenerdigen Lösungen zu bleiben.

Stepp zeigte sich enttäuscht von den Ergebnissen der Untersuchung. Auf eine neue Unterführung im Süden zu verzichten sei bei Ausbau der bereits bestehenden gut möglich. Im Norden, so Stepp jedoch, wünsche er sich, „jemanden zu beauftragen, der bereit ist, kreativ zu denken und zu planen“. Eine Unterführung nur für Radfahrer bedeute wesentlich weniger Aufwand. Unterstützung bekam er von Roman Brugger (SPD), dem Mobilitätsbeauftragten der Gemeinde: „Wir wollen für die Radfahrer eine schnelle und sichere Verbindung.“ Auch Michael Book (CSU) sagte: „Ich bin nicht zufrieden mit der Arbeit des Büros.“ Ralf Tatzel (SPD-Fraktion) sagte: „Mir geht Sicherheit vor Geld.“

Keine Mehrheit fand der Antrag Fritz Hauggs (FDP), eine Tieferlegung der Umgehungsstraße prüfen zu lassen, um die Rad- und Fußgängerquerung ebenerdig gestalten zu können.