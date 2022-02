Wettbewerb aus Zeitmangel gestrichen

Drei Architekturbüros sollen Entwürfe für die Busplatte am U-Bahnhof Martinsried erarbeiten

Der Planegger Gemeinderat hat den Ideenwettbewerb „Umgebung U-Bahnhof Martinsried“ abgeblasen. Der Grund ist Zeitmangel. Stattdessen werden drei Architekturbüros beauftragt, Pläne für die Gestaltung des Busbahnhofs am westlichen Ende des künftigen U-Bahnhofs zu entwerfen.

Planegg - Für alles, was im Rahmen der Verlängerung der U6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried im Untergrund entsteht, ist die U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co.KG (PMG) zuständig, für die Gestaltung der Oberfläche am U-Bahnhof die Gemeinde Planegg. Im April 2020 hatte sich der Ferienausschuss für den Ideenwettbewerb entschieden, „weil die Stelle so exponiert und wichtig ist, dass es eine städtebaulich ansprechende Lösung braucht“, wie Bauamtsmitarbeiterin Ursula Janson am Montag im Gemeinderat in Erinnerung brachte.

Die Planung der Oberfläche ist jedoch abhängig von der des U-Bahnbauwerks. Bushaltekanten, Kiss&Ride-Plätze, Taxistände, Fahrradständer und Behindertenparkplätze müssen passend zu den Zugängen zum U-Bahngeschoss angeordnet werden. „Wir mussten warten, bis die Innenplanung des U-Bahnhofs vorliegt“, so Janson. Dabei sei es zu Verzögerungen gekommen. „Wir haben im Endeffekt zwei Jahre statt dem gewünschten einen Jahr gebraucht.“

Nun fehlt es an der Zeit, um eine Jury zu bestimmen, ein Büro mit der Ausschreibung des Wettbewerbs zu beauftragen und diesen durchzuführen, denn bis Sommer muss feststehen, welche Lasten auf der U-Bahnoberfläche zu erwarten sind. Dann soll nämlich der Rohbau des U-Bahnbauwerks ausgeschrieben werden. Das wiederum bringt so eng gefasste Vorgaben für die Oberflächengestaltung mit sich, „dass nicht mehr viel Kreativität möglich ist“, sagte Janson. Der von der PMG beauftragte Projektsteuerer und die Gemeindeverwaltung empfahlen deswegen, im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung eine gestalterisch und technisch angemessene Lösung zu finden.

Drei Büros, die bereits Busbahnhöfe verwirklicht und auch Interesse an diesem Auftrag signalisiert haben, sollen sich beteiligen: FG Architekten und Sachverständige GmbH aus Sonthofen, Peter Bohn + Assoziierte aus München und Gruber + Popp aus Berlin. Das Berliner Büro ging bereits im vergangenen Sommer gemeinsam mit dem Lichtplaner Arup Deutschand GmbH als Sieger aus dem von der PMG ausgeschriebenen Gestaltungswettbewerb für den U-Bahnhof Martinsried hervor.

Am westlichen Abgang zur U-Bahn wird eine überdachte Busplatte entstehen, die sowohl von der Lena-Christ- Straße als auch vom Klopferspitz aus angefahren werden kann. Um Reserve- und Abstellflächen zu haben, sind sechs Haltekanten für die drei Buslinien geplant, die am U-Bahnhof halten.

Fritz Haugg (FDP) regte an, die Behindertenparkplätze möglichst in Liftnähe zu verwirklichen. Roman Brugger (SPD) nannte überdachte Fahrradabstellplätze „State of the Art“. Peter von Schall-Riaucour (PPM) lag die Beteiligung der Bürger an der Oberflächengestaltung am Herzen. „Das würde die Vorfreude auf die U-Bahn vergrößern.“ Aus Zeitgründen ist das nur in begrenztem Rahmen möglich, vorgesehen ist ein Bürgervoting: Die eingereichten Entwürfe werden 14 Tage lang zur Meinungsbildung auf der Gemeinde-Homepage eingestellt. Eingehende Anregungen sollen bei der Entscheidungsfindung des Gemeinderates mit einfließen.