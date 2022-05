Widerstand gegen Kiesabbau im Bannwald

Von: Nicole Kalenda

Kämpfen gegen Kiesabbau im Bannwald: die Teilnehmer der „Eil-Demo“ am Freitagabend vor dem Planegger Rathaus. © Dagmar Rutt

Die Bernhard Glück Kies-Sand-Hartstein GmbH aus Gräfelfing darf in Planegg östlich der Kompostieranlage weitere 2,1 Hektar auskiesen. Die Fläche ist Teil des Bannwalds. Das bringt die Gegner des Kiesabbaus im Würmtal auf die Barrikaden.

Planegg – Etwa 45 Teilnehmer kamen am Freitagabend zu einer kurzfristig anberaumten Demonstration vor das Planegger Rathaus. Dazu aufgerufen hatten die Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz, Grünzug Netzwerk Würmtal und Greenpeace München. „Bäume statt Beton“ war auf Plakaten zu lesen, oder „Ohne Bäume keine Zukunft“.

450 Meter südöstlich der Wohnbebauung

Am Vorabend war in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Kulturausschusses des Planegger Gemeinderates bekannt gegeben worden, dass das Landratsamt dem Antrag aus Kiesabbau mit Wiederverfüllung in diesem Frühjahr stattgegeben hat. Nicht einmal 24 Stunden später versammelte man sich zur „Eil-Demo gegen Kiesabbau und für Walderhalt im Forst Kasten“, wie eine Information der Organisatoren überschrieben war. Südlich der Kompostieranlage wird bereits seit Jahren ausgekiest, zudem möchte Glück dort eine Recyclinganlage für Baustoffe errichten. Die neu genehmigte Abbaufläche befindet sich rund 450 Meter südöstlich der nächstgelegenen Wohnbebauung im Grund.

1993 hatte Glück erstmals einen Antrag auf Auskiesung der Fläche gestellt. Dieser war vom Landratsamt abgelehnt worden, auch die Gemeinde Planegg hatte ihr Einvernehmen verweigert. Fast 25 Jahre ließ Glück die Sache ruhen, 2017 beantragte die Firma erneut den Kiesabbau. Inzwischen hatte sich die Rechtslage verändert: In den 90er Jahren war die Rodung von Bannwald nur aus forstwirtschaftlichen Gründen zulässig gewesen, nun aber auch für Kiesabbau, unter der Voraussetzung, „dass als Ersatz angrenzend an die Rodung eine mindestens gleich große Fläche und gleichwertige Fläche aufgeforstet wird“. So steht es in der Sitzungsvorlage des Gemeinderates aus dem Juli 2017.

Mit 11:8 stimmte der Gemeinderat damals dem Glück-Antrag unter Bedingungen zu. Er argumentierte damit, dass das Waldstück „stark von Riesen-Bärenklau befallen“ sei und bereits „erste Anzeichen von Eschentriebsterben“ zeige, so der Beschlussvorschlag. Dagegen war die gesamte FDP-Fraktion, darunter Peter von Schall-Riaucour, heute PP&M, der auch am Freitag an der Demo teilnahm. „Es ist traurig mitanzusehen, was mit der Umwelt rund um Planegg passiert. Wir müssen hier Einhalt gebieten“, so von Schall-Riaucour. Aus dem Planegger Gemeinderat war außerdem Eva Schreier (gG21) vor dem Rathaus dabei, aus Krailling Mathias Walterspiel (CSU-Fraktion).

„Menschen wieder außen vor gelassen“

Die Gegner argumentierten in ihrem Demo-Aufruf, dass nach dem sogenannten Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem April 2021 ein Beschluss, der 2017 gefasst worden sei, „unter Berücksichtigung der Klimakrise zurückgenommen“ werden müsse. „Wir fordern, die Unterlagen noch mal zu überprüfen, und unabhängige Gutachten“, sagt Malwina Andrassy, kommissarische Vorsitzende der Ortsgruppe Würmtal Nord des Bund Naturschutz. Die Genehmigung habe sie „schon sehr überrascht“. Andrassy: „Nichts bewegt die Würmtaler so wie der Kiesabbau. Jetzt wurden die Menschen wieder außen vor gelassen.“ Sie äußert die Hoffnung, den Kiesabbau noch verhindern zu können. Der Bund Naturschutz möchte als nächstes „alle Würmtaler Gemeinderäte und Bürgermeister“ zu einem Spaziergang durch den Wald einladen. „Sie sollen selbst diesen Wald sehen und die Konsequenzen, die der Kiesabbau für die Natur hat.“

Die Firma Glück hat nun fünf Jahre Zeit, mit dem Abbau zu beginnen, sonst verfällt die Genehmigung. Laut Glück-Geschäftsführer Markus Wahl, passiert vor 2023 nichts. Erst werde die ebenfalls 2,1 Hektar große Ackerfläche nördlich von Kompostieranlage und neuem Abbauareal aufgeforstet, die als Ersatzfläche dient. Vier Jahre bleiben Glück für die Verfüllung, fünf Jahre für die Rekultivierung. Geplant ist ein Biotop mit Tümpeln und Steinflächen, das insbesondere Lebensraum für Amphibien und Haselmaus bietet. Der Abtransport des Kieses erfolgt über das bereits bestehende Förderband der Firma Glück, das zu diesem Zweck oberirdisch verlängert wird.