„Wir hoffen inständig alle miteinander“

Von: Nicole Kalenda

Da ahnte noch niemand etwas von den coronabedingten Kontaktbeschränkungen: Unser Foto zeigt den Besuch des Nikolaus auf dem Martinsrieder Christkindlmarkt 2017. © DAGMAR RUTT

Die ersten Marmeladen sind gekocht, Socken gestrickt und Schnäpse angesetzt. Nur die Plätzchenbackerei hat noch Zeit. Die Vorbereitungen für den ersten Martinsrieder Christkindlmarkt nach zwei Jahren Corona-Pause laufen. Ob er tatsächlich stattfinden kann, entscheidet sich im Spätherbst.

Martinsried – Der Förderverein Christkindlmarkt hält seine Mitglieder und Freunde über Newsletter und auf Facebook auf dem Laufenden. Eine Nachricht aus dem Mai lautet: „Die Hauptfrage für alle ist natürlich die, ob es in diesem Jahr endlich wieder einen ,normalen’ Markt auf dem Kirchplatz geben kann. Die Vorbereitungen bzw. Produktion für das ein oder andere läuft jedenfalls schon...“

Drei Monate später sind die Verantwortlichen nicht viel weiter. „Der Großteil der Mitglieder ist heiß, wieder einen normalen Markt machen zu dürfen“, sagt Karina Kalkühler, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit. „Wir hoffen inständig alle miteinander.“

Traditionell am dritten Advent

Traditionell am dritten Adventwochenende verbreiten weihnachtlich geschmückte Buden, Glühweinduft und Musikprogramm Feststimmung auf dem Platz vor der Martinsrieder Kirche St. Martin. Der dortige Christkindlmarkt zählt zu den Höhepunkten in der Würmtaler Vorweihnachtszeit.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Selbstgemachtem und dekorativen Geschenkideen kommen Hilfebedürftigen zugute. Jahr für Jahr schüttet der Förderverein zwischen 55 000 und 70 000 Euro aus. Der Großteil der Einnahmen stammt aus Spenden von Firmen und Privatleuten. Diese hielten dem Verein auch in den beiden vergangenen Jahren die Treue. Trotzdem ist der Christkindlmarkt von immenser Bedeutung. „Er ist unser Aushängeschild“, sagt Kalkühler.

2020 befand sich ganz Deutschland im Dezember im ersten Corona-Lockdown. 2021 sah es lange Zeit so aus, als ob Märkte stattfinden dürften. Die Gemeinde Planegg, so Kalkühler, sei bereit gewesen, massiv zu helfen, etwa bei Einzäunung und Kontrollen. Doch am 10. November zogen die Verantwortlichen die Reißleine, wie bei fast allen Christkindlmärkten im Würmtal. Am 19. November gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder schließlich bekannt, dass jegliche Märkte im Freistaat abzusagen seien.

Provisorium in drei Wochen organisiert

Der Förderverein organisierte im vergangenen Jahr innerhalb von drei Wochen ein Provisorium. Wie schon 2020 wurde an zwei von der Gemeinde eigens auf dem Martinsplatz aufgestellten Hütten all das angeboten, was eigentlich am dritten Advent vor der Kirche St. Martin hätte Käufer finden sollen. „Das ist sehr gut angenommen worden“, sagt Kalkühler.

Nach den Sommerferien beginnen die Organisatoren, ein Musikprogramm für den 10./11. Dezember zusammenzustellen. Wenn es dann pandemiebedingt doch nicht sein sollte mit dem inzwischen schon 40. Martinsrieder Christkindlmarkt, haben sie ihr Improvisationstalent ja bereits bewiesen. Dann wird es wieder auf die Hütten am Martinsplatz hinauslaufen. Nichts tun und damit die Mittel für soziale Zwecke schmälern, kommt nicht infrage. Kalkühler: „Der Bedarf wird mehr. Und mit dem Thema Energiepreise, wird definitiv noch eine Welle auf uns zurollen.“