„Wir sind gut aufgestellt, lasst uns helfen“

Von: Nicole Kalenda

Verwaltungsumbau, Gewerbegebietserweiterung, U-Bahnverlängerung: Dass die wichtigen Planegger Themen angesichts von Krieg in Europa an Bedeutung verlieren, verdeutlichte Bürgermeister Hermann Nafziger. Auf der Bürgerversammlung sagte er: „Lasst uns alle miteinander ein bisschen demütiger werden.“

Planegg – Nach einer pandemiebedingten Pause in 2021 hatte die Gemeinde am Mittwoch zur Bürgerversammlung in den Konzertsaal des Kupferhauses geladen. Ob es an den 3G-Einlassbedingungen oder der Sieben-Tage-Inzidenz von über 1600 lag: Von den 150 Stühlen war knapp ein Drittel besetzt. Die Besucher erlebten eine Präsentation mit Videoeinblendung, reichlich Fotos und einer Fülle von kurz angerissenen Themen: von Digitalisierung von Rathaus und Schulen über nachhaltige Mobilität, zehn Jahre Biotop Stoawies’n und einen Ausblick auf das laufende Jahr, in dem der Wertstoffhof umgebaut werden und Planegg einen Klimaschutzmanager bekommen soll.

Einnahmerekord bei Gewerbesteuer

„Mein Ziel war es, dass wir effektiver in der Verwaltung arbeiten können“, so Nafziger. Deswegen habe man etwa die vor etlichen Jahren erfolgte Zusammenlegung von Bau- und Umweltamt rückgängig gemacht. Zur Verlängerung der U6 von Großhadern nach Martinsried sagte er: „Ende 2022 wollen wir tatsächlich mit dem Tunnel anfangen.“ Bei jedem seiner häufigen Firmenbesuche werde danach gefragt. „Die Mitarbeiter wollen mit der U-Bahn in die Arbeit fahren.“ Die Corona-Pandemie habe sich nicht negativ auf die wirtschaftliche Situation der Gemeinde ausgewirkt, die vergangenes Jahr mit 48 Millionen Euro einen Einnahmerekord bei der Gewerbesteuer erzielte.

Die letzte Erweiterung

Über die umstrittene Erweiterung des Gewerbegebiets Steinkirchen am nordöstlichen Ende der Semmelweisstraße sagte Nafziger: „Für uns ist das eine der letzten Erweiterungen, die in Planegg möglich sind. Wie haben sonst keine Flächen.“ Er erwähnte nicht, dass 15 300 Quadratmeter Geschossfläche auf dem Acker geplant sind, dafür aber die „6000 Quadratmeter hochwertige Biotopfläche, die dort entstehen soll“.

„Es geht um Vertrauen“

Als die Bürger an der Reihe waren, brachte Wolfgang Cebulla in Erinnerung, dass der Acker im 2020 verabschiedeten Flächennutzungsplan nicht für Gewerbe vorgesehen ist. Cebulla: „Wir haben sehr lange über den Flächennutzungsplan diskutiert. Was feststand, war: Wir gehen nicht in den Außenbereich. Es geht um Vertrauen.“ Nafziger erwiderte: „Die Zeit hat sich verändert. Da gibt es gewisse Anpassungen.“ Er lasse sich keinen schlechten Stil vorwerfen. Nafziger: „Wir haben das hinreichend diskutiert.“

Betreuungseinrichtungen für Kinder gefordert

Auf den Ukraine-Krieg, kam der Bürgermeister mehrmals zu sprechen. „Die Flüchtlingsproblematik wird uns noch sehr beschäftigen.“ Da zum Großteil Frauen mit Kindern flüchteten, seien die Kinderbetreuungseinrichtungen, denen es ohnehin an Personal mangle, gefordert. „Was die aktuelle Situation für uns alle bedeutet, wissen wir nicht.“ Nafziger, der regelmäßig eine schwarze FFP2-Maske mit ukrainischer Flagge und Friedenstaube trägt, sagte, dass aktuell 26 Plätze in den beiden Planegger Flüchtlingsunterkünften frei sind. „Vielleicht werden wir auch Container aufstellen.“ Der Mannschaftsraum im Martinsrieder Feuerwehrgerätehaus sei kurzfristig für die Aufnahme von Flüchtlingen hergerichtet, eine Küchenzeile eingebaut und Betten aufgestellt worden. Am vergangenen Wochenende brachte er Mutter und Tochter dorthin – geflüchtet aus der Ukraine und mit Fotos von ihrem zerstörten Haus auf dem Handy. „Alles, was sie besitzen, hat in einen Kofferraum gepasst, zwei Koffer, ein paar Tüten und ein Kater.“ Nafzigers Fazit: „Wir nehmen uns hier teilweise viel zu wichtig. Über die kleinsten Dinge machen wir uns Gedanken. Wir sind gut aufgestellt, lasst uns helfen.“

„Momentan sind wir eine florierende Gemeinde“: Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger hofft, dass es so weitergeht. © Michael Schönwälder