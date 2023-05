Würm-Bebauungsplan kommt in Gemeinderat

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Grüne Idylle: Das Foto zeigt den Blick über die Würm nach Süden von der Fußgänger-Brücke an der Tandlerschlucht aus. Das Ufer ist links und rechts bebaut. Noch gilt hier Bestandschutz, jedoch kein Baurecht. © Dagmar Rutt

Die Entscheidung, Würmanrainern Baurecht zu verschaffen, kommt noch einmal auf den Tisch. Die Planegger grüne Gruppe 21 (gG21) und Peter von Schall-Riaucour (Pro Planegg & Martinsried) haben einen Nachprüfungsantrag gestellt.

Planegg - Sieben Gemeinderäte unterzeichneten den Nachprüfungsantrag. Das ist ein Unterstützer mehr als notwendig, denn es muss mindestens ein Viertel der 24 Gemeinderäte hinter dem Anliegen stehen. Am Montag wurde der Antrag Geschäftsleiter Stefan Schaudig überreicht. Innerhalb von drei Monaten muss sich der Gemeinderat nun mit dem Beschluss des Ausschusses für Umwelt, Bauleitplanung und Verkehr (UBV) auseinandersetzen, den Bebauungsplan Nummer 16 zu ändern beziehungsweise zu ersetzen.

Der Bebauungsplan umfasst Grundstücke beiderseits der Würm zwischen Pasinger und Bräuhausstraße sowie Bahnhof- und Germeringer Straße. In der derzeit gültigen Fassung von 1975 genießen die Gebäude Bestandschutz, es besteht aber kein Baurecht. Festgesetzt ist als Planungsziel eine öffentliche Grünfläche mit dem Nutzungszweck „Parkanlage“. Auf Antrag der Grünen entschied der Ausschuss vergangene Woche gegen Angelika Lawo (gG21) und von Schall-Riaucour, entlang der Straßen Baurecht einzuräumen, direkt am Würmufer jedoch nicht (wir berichteten). Übers Wochenende sammelten Lawo und von Schall-Riaucour genug Unterschriften für den Nachprüfungsantrag. Neben den beiden unterschrieben Eva Schreier (gG21), Cornelia David (Freie Wähler Dynamische) und von der SPD Christine Hallinger, Bela Bach sowie Felix Kempf. Hinzu kommen Unterstützungen via E-Mail von Roman Brugger (SPD) und Philipp Pollems (PP&M).

„Aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit im Vorfeld der UBV-Sitzung und der weitreichenden Auswirkungen für die Planegger Ortsmitte sind wir von der SPD-Fraktion der Ansicht, dass dieses Thema im Gemeinderat besprochen und entschieden werden sollte“, erklärte Kempf.

„Ziel ist, dass die Beerdigung der Planung eines Würmparks durch den UBV-Ausschuss nun im großen Gremium des Gemeinderats und somit auch in der breiten Öffentlichkeit diskutiert werden muss“, schreiben Lawo und von Schall-Riaucour in einer Pressemitteilung.