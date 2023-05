Zehn Planegger wollen in Seniorenbeirat

Wahl findet am 23. Juli statt

Die Kandidaten für den Planegger Seniorenbeirat stehen fest. Drei Frauen und sieben Männer möchten die Interessen der älteren Generation vertreten.

Planegg – Rund 3500 Planegger bestimmen am 23. Juli per Briefwahl, wer in den ersten Seniorenbeirat in der Geschichte der Gemeinde einzieht. Zehn Kandidaten bewerben sich für das Ehrenamt. Für Wahlberechtigte und zur Wahl Stehende gelten die gleichen Bedingungen: mindestens 60 Jahre alt, Hauptwohnsitz in Planegg und weder dem Gemeinderat noch der Gemeindeverwaltung angehörig. Interessierte hatten bis Mitte März Zeit, ihre Kandidatur zu erklären.

Der Seniorenbeirat hat sieben Mitglieder. In der vergangenen Herbst vom Gemeinderat für das Gremium erlassenen Satzung steht: „Der Seniorenbeirat besteht aus sieben Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern, die für eine Dauer von sechs Jahren gewählt werden, parallel zur Amtsperiode des Gemeinderates. Die Wahl findet im Jahr der Kommunalwahl statt. Wiederwahl ist zulässig.“ Die nächste Kommunalwahl steht erst 2026 an. So lange wollte der Gemeinderat nicht warten. Deswegen wird der erste Seniorenbeirat nur knapp drei Jahre, bis Frühjahr 2026, im Amt sein.

Der jüngste Kandidat ist 61 Jahre alt

Der jüngste Kandidat ist Ralf Tatzel (61), der zugleich der einzige ehemalige Gemeinderat ist, der für dieses Amt kandidiert. Der promovierte Biologe war von 2014 bis 2020 parteifreies Mitglied der SPD-Fraktion. Wichtige Themen seien für ihn der Übergang von der Berufs- in die Ruhestandsphase, seniorenorientierte Wohnmodelle sowie Mobilität im Alter.

Zwei Träger der Planegger Bürgermedaille zählen ebenfalls zu den Kandidaten: Beate Peters-Dürrschmidt (62), Gründungsmitglied und langjährige Vorsitzende des Vereins Miteinander e.V., und Peter Kirschning (83), seit 27 Jahren im Ortsverband Planegg-Krailling des Sozialverbands VdK engagiert, davon 16 Jahre als Vorsitzender.

Ältester Kandidat ist Karl-Heinz Dreger (86), der vor seinem Umzug nach Martinsried schon als Seniorenbeirat in München tätig war. Héctor Rodriguez (81) brachte sich bereits als Ausfahrer von Essen auf Rädern und Leiter einer Seniorengruppe in einem Münchner Alten- und Servicezentrum ein. Alwin Elf (75), der vor dem Ruhestand als Verwaltungsdirektor bei einem Unfallversicherungsträger für IT und Organisation verantwortlich war, möchte mehr Anerkennung für Senioren. Christa Bursch (73) engagierte sich jahrelang in der Kinder- und Jugendarbeit der katholischen Kirche, nun möchte sie die Situation der Senioren in Planegg verbessern. Brigitte Krahmer (69), Ärztin für Allgemeinmedizin, wünscht sich besondere Angebote für Menschen mit eingeschränkter Mobilität aber auch anderen Einschränkungen.

Stephan Fiedler (65) ist seit 2021 im Ruhestand. Bei den Naturfreunden Würmtal engagiert er sich als Yogalehrer und Wanderführer. Er möchte den Seniorensport in Vereinen fördern, Ausflüge, Wanderungen und kulturelle Veranstaltungen organisieren. Stefan Hallinger (65) ist überzeugt, dass die Erfahrungen der älteren Menschen das Leben in der Gemeinde bereichern können. Wichtige Themen sind für ihn Wohnen daheim und Mobilität.

Mit den Wahlunterlagen erhalten die Wahlberechtigten einen Flyer, in dem sich die Kandidaten vorstellen.