Ziel sind fast 50 Prozent mehr Radfahrten

Elf Prozent der Wege in Planegg werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das reicht dem Gemeinderat nicht.

Planegg – Der Planegger Gemeinderat hat sich jetzt das Ziel gesetzt, den Anteil des Radverkehrs bis 2026 um fast die Hälfte zu erhöhen – auf 16 Prozent. Der Beschluss fiel einstimmig.

Planegg zählt zu den Gründungsmitgliedern der 2012 ins Leben gerufenen Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK). Der Verein, der sich als Netzwerk von Gemeinden, Städten und Landkreisen sieht, will zum einen dem Fahrrad als wichtigem Verkehrsmittel auf gesellschaftlicher und politscher Ebene Geltung verschaffen, zum anderen in den Mitgliedskommunen eine deutliche Erhöhung des Radverkehrsanteils erreichen.

Planegg bemüht sich, Radfahren attraktiver zu machen, unter anderem mit dem Bau einer Fahrradstation mit 500 Abstellplätzen im Zuge der Neugestaltung des Bahnhofsareals. Im vergangenen Jahr wurden außerdem die ersten beiden Stationen des Fahrradverleihsystems „MVG Rad“ eröffnet. Eine schnelle Radwegeverbindung zwischen der künftigen U-Bahnstation in Martinsried und dem Gewerbegebiet in Steinkirchen ist anvisiert, der fahrradfreundliche Umbau der Einmündung der Richard-Wagner-Straße, die als eine der Hauptrouten für Radler in Planegg gilt, in die Pasinger Straße soll nach jahrelangem Planen realisiert werden.

Die in den Maßnahmenkatalog zur Lärmaktionsplanung aufgenommene Einführung von Tempo 30 auf den drei Hauptverkehrsstraßen Germeringer, Pasinger und Münchner Straße brächte Vorteile für Radfahrer, ebenso eine schnelle Radtrasse zwischen München und Starnberg. Schließlich hat das Bauamt die Senkrechtparkplätze in der Bahnhofstraße als Sicherheitsproblem für Radfahrer erkannt und strebt eine Prüfung an, ob sie sukzessive in Längsparkplätze umgewandelt werden können. „Diese Maßnahme würde nicht nur die Sicherheit für die Radfahrer, sondern ganz allgemein die Aufenthaltsqualität in der Bahnhofstraße verbessern“, hieß es dazu in der Sitzungsvorlage.

„Wir versuchen, den Verkehr nachhaltig zu gestalten und den Anteil zu Fuß, auf dem Fahrrad und mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zu erhöhen“, sagte Richard Richter, Leiter des Bau- und Umweltamtes. Nach einer bundesweiten Befragung zur Mobilität aus dem Jahr 2017 liegt der Anteil der Alleinfahrten im Auto in Planegg bei 49 Prozent. Weitere zwölf Prozent werden als Mitfahrer im Auto zurückgelegt. „Meine Bitte ist, die Verkehre nicht gegeneinander auszuspielen“, sagte Giovanni Sammataro (CSU).

Roman Brugger (SPD), Mobilitätsreferent der Gemeinde, sah Änderungen der Infrastruktur als maßgeblich an, um eine Steigerung des Radverkehrsanteils zu erreichen. Er erklärte: „In der Bahnhofstraße wäre es wichtig, den Straßenraum anders aufzuteilen.“ Um den Motorisierten Individualverkehr zurückzudrängen, müsse auch der ÖPNV entsprechend ausgebaut werden.