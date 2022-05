Zu wenig Wasser im Wellenbad

Von: Nicole Kalenda

Teilen

„So wenig Wasser hatten wir schon lange nicht mehr“, sagt Geschäftsleiter Stefan Schaudig. Wegen der erhöhten Verletzungsgefahr müsste die Gemeinde die im Hintergrund sichtbaren Holzdecks mit einem Geländer sichern. © Dagmar Rutt

Das Planegger Wellenbad bleibt vorerst geschlossen. An Corona liegt es nicht, der niedrige Wasserstand der Würm bereitet den Verantwortlichen Sorgen.

Planegg – Die ersten Anfragen zur Öffnung der Badestelle an der Würm haben die Planegger Gemeindeverwaltung erreicht. Dort ist man „vorsichtig mit Aussagen, wann wir aufmachen“, sagt Geschäftsleiter Stefan Schaudig. Und weiter: „Sicher nicht vor Pfingsten.“ Bis dahin sollte es am besten „eine gewisse Zeit einen schönen, feinen Landregen geben. Das wäre der Sache und der Natur dienlich.“ Aktuell liege der Wasserpegel im Wellenbad etwa 30 bis 40 Zentimeter unter Normalstand. Schaudig spricht von einem „hohen Verletzungsrisiko“. Im Beckenbereich sei das Wasser teilweise nur 50 Zentimeter tief.

Geländer müsste montiert werden

Schilder weisen darauf hin, dass Springen vom Beckenrand verboten ist, aber daran hält sich nicht jeder. Wer allerdings bei den aktuellen Bedingungen ins Wasser springt oder fällt, läuft Gefahr, mehr als unsanft aufzukommen. Hinzu kommt, dass der Abstand zwischen der Oberkante des Holzdecks am Beckenrand und der Wasseroberfläche teilweise mehr als 1,20 Meter beträgt. Schaudig: „Wir müssten am Holzdeck ein Geländer montieren, damit niemand reinfällt.“

Das Wellenbad lässt sich nicht mit Freibädern vergleichen. Die Badestelle im Eigentum der Gemeinde gegenüber dem Rathaus an der Pasinger Straße kostet keinen Eintritt und ist sehr beliebt. Vor Corona kamen an heißen Tagen schon mal bis zu 400 Besucher. Es gibt kein Personal, keinen Bademeister und keine Einlasskontrollen. Weil es an einer Aufsicht fehlt, ist es für die Gemeinde keine Option, die Liegewiesen zugänglich zu machen, aber Badeverbotsschilder aufzustellen. Das Haftungsrisiko im Falle einer Missachtung und eines daraus resultierenden Unfalls wird als zu groß angesehen. Dass Schilder ignoriert werden, ist schließlich jeden Sommer zu sehen.

Vorerst keine Verbesserung der Lage

„Der Starnberger See müsste sich füllen. Wenn dort der Wasserstand niedrig ist, dann ist er auch in der Würm niedrig“, sagt Schaudig. 113 Zentimeter beträgt er aktuell an der Messstelle Leutstetten. Normal, so Schaudig, seien 125 bis 150 Zentimeter. „So wenig Wasser hatten wir schon lange nicht mehr.“ Der Niedrigwasser-Lagebericht des bayerischen Landesamts für Umwelt, der den mittleren Tagesabfluss der Würm wie auch der Isar, Ammer oder Glonn mit dem Prädikat „niedrig“ versieht, nennt das zurückliegende Winterhalbjahr „zu warm und in Südbayern deutlich zu trocken“. Von einem „markant zu trockenen März“ ist die Rede. Fazit: „Somit herrschen Anfang Mai vor allem im Bereich zwischen Alpen und Donau sowie an der Donau selbst für die Jahreszeit verbreitet niedrige Abflüsse vor. An einigen Pegeln bewegen sich die Abflüsse auch im Bereich des langjährigen mittleren Niedrigwasserabflusses und zum Teil darunter und werden als sehr niedrig eingestuft.“ Eine grundlegende Änderung der derzeitigen Lage sei vorerst nicht zu erwarten.

Im ersten Jahr der Pandemie hatten die Kanadagänse das Wellenbad ganz für sich alleine. Die Gemeinde sah sich außerstande, das Haftungsrisiko einzugehen, sollte sich ein Badegast mit dem Coronavirus infizieren. 2021 durften die Freibäder in Bayern mit Beginn der Pfingstferien am vorletzten Maiwochenende öffnen. Planegg zog vier Wochen später mit dem Wellenbad nach und appellierte an die Vernunft der Badegäste, sich an die damals geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 zu halten. 2022 ist nicht mehr das Virus das Problem.