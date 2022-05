Zünftige Auslösefeier im Planegger Gutshof

D‘Almarösler bewirten Unterbrunner Burschen

Von Victoria Strachwitz schließen

Die Schulden sind beglichen – und das nicht ohne Spaß. Die Unterbrunner hatten den geklauten Maibaum der Planegger zeitig vor dem 1. Mai zurückgebracht, offiziell ausgelöst ist er erst jetzt.

Planegg - Am Samstagabend kamen 60 Unterbrunner Burschen mitsamt ihrer Blasmusikkapelle zum Planegger Gutshof, um dort gemeinsam mit den Planegger Almaröslern des einen Erfolg und des anderen Niederlage zu feiern. „Das war ein ganz toller Abend, und jeder hat eine Gaudi gehabt“, sagt Josef Stöckl, Vorsitzender des Trachtenvereins D’Almarösler. Martinsrieder, die ihre Maibaumwache zu früh abgebrochen und den Unterbrunnern damit die Gelegenheit verschafft hatten, den Baum zu klauen, waren ebenfalls geladen. „Die sind noch mal besonders gelobt worden“, erzählt Stöckl lachend. Übel nahm den Martinsriedern ihren Fauxpas am Samstag niemand mehr. Planeggs Bürgermeister Hermann Nafziger deutete an, dass der Baum ruhig öfter geklaut werden dürfe – so lustig war der Abend. Das wird sich der Oberbursch der Unterbrunner, also der Obermaibaumdieb der Region, Hannes Göschl, nicht zweimal sagen lassen.