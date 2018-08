Polizeieinsatz in Getränkemarkt - wegen dieser zwei Skorpione

Plötzlich in Planegg aufgetaucht: Diese beiden Skorpione wurden ein einem Weinkarton eines Getränkefachhandels in Planegg gefunden.

Tiere in Weinkarton entdeckt

von Johannes Heininger schließen

Eine alles andere als alltägliche Entdeckung haben Angestellte in einem Getränkemarkt in Planegg gemacht. In einem Weinkarton befanden sich zwei Skorpione.