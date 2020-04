Zwei Wettbewerbe für neue Haltestelle in Martinsried

Für die neue U-Bahnhaltestelle Martinsried sollen zwei Wettbewerbe ausgeschrieben werden.

Planegg – Die U-Bahn Martinsried Projektmanagement GmbH & Co. KG (PMG) plant für die Gestaltung des U-Bahnhofs Martinsried einen Realisierungswettbewerb. Die Gemeinde Planegg ist zuständig für die Oberfläche. Der Ferienausschuss des Gemeinderates beschloss am Donnerstag einstimmig, den Ideenwettbewerb „Umgebung U-Bahnhof Martinsried“ vorzubereiten. Die Durchführung soll 2021 erfolgen.

„Die U-Bahn nimmt wirklich Fahrt auf“, sagte Bauamtsmitarbeiterin Ursula Janson. Der Auftrag der PMG umfasst alles im Untergrund sowie den Bau der Park&Ride-Anlage, weil diese ebenfalls im Planfeststellungsbeschluss zur Verlängerung der U-Bahnlinie 6 vom Klinikum Großhadern nach Martinsried mit aufgenommen ist.

Bauamt empfiehlt Ideenwettbewerb

„Die Gemeinde muss sich zeitnah Gedanken machen, was oben passieren soll“, erklärte Janson. Die Anordnung der Kiss&Ride- und Taxistandplätze, die Wegeführung und die Situierung der Radabstellanlagen fielen in ihren Aufgabenbereich. Die künftige U-Bahnhaltestelle liege exponiert am Schnittpunkt zwischen dem Campus der Ludwig-Maximilians-Universität, dem Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie und den Max-Planck-Instituten. Zudem solle der Ortsteil Martinsried attraktiv angebunden werden. Janson empfahl deswegen einen Ideenwettbewerb. „Es gibt Gründe, sich städteplanerisch damit zu befassen. Was wir wollen, ist Kreativität, Ideen, wie die Überdachung aussehen soll oder welche Sitzbänke es geben soll.“ Die technischen Vorgaben will das Bauamt liefern, etwa wo Oberlichter, Aufgänge und der Lift situiert werden.

Dabei ist die Gemeinde allerdings von der PMG abhängig. Deren Planungen müssen entsprechend weit gediehen sein. Jens Böhm vom beauftragten Projektsteuerer baustein GmbH sagte: „Bis Ende des Jahres könnten wir so weit sein.“ Derzeit sei man dabei, einen Planer für die U-Bahnstrecke zu beauftragen. „In der Welt vor Corona war vorgesehen, damit im zweiten Quartal fertig zu werden und nach dem Sommer den Realisierungswettbewerb für den U-Bahnhof zu starten.“

Planungshoheit soll bei der Gemeinde bleiben

Während diese Art Wettbewerb ein Auftragsversprechen an einen der Preisträger beinhaltet, bleibt dem Veranstalter eines Ideenwettbewerbes überlassen, ob er einen eingereichten Beitrag umsetzen möchte. Weil auf dem Grund des Freistaates gebaut wird, ließ das für Hochschulen zuständige Staatliche Bauamt 2 erkennen, sich eventuell an der Finanzierung des Ideenwettbewerbs zu beteiligen. Janson: „Zum jetzigen Zeitpunkt würden wir das nicht empfehlen.“ Die Planungshoheit solle bei der Gemeinde bleiben, weil die auch allein für den Unterhalt der Umgebung der U-Bahnhaltestelle aufkommen müsse. Das schließt nicht aus, die Ludwig-Maximilians-Universität und das Staatliche Bauamt 2 bei der Formulierung des Auslobungstextes zu beteiligen und in die Jury mit aufzunehmen. Die Kosten für den Ideenwettbewerb dürften sich zwischen 100 000 und 200 000 Euro bewegen.