Planeggs Pfarrkirche feiert 50. Geburtstag

Von: Victoria Strachwitz

Bilden ein Ensemble: das Pfarrheim (l.), die Kirche (r. im Hintergrund) und der „Ringelstrumpf“ genannte Kirchturm. Die Pfarrkirche St. Elisabeth in Planegg wurde 1972 geweiht. © Dagmar Rutt

St. Elisabeth feiert an diesem Sonntag das 50-jährige Bestehen der Planegger Pfarrkirche. Ihrer Weihung im Jahr 1972 gingen Jahrzehnte des Wartens und der Planung voraus.

Planegg – Der Bau von St. Elisabeth mit seinem Glockenturm, dem sogenannten „Ringelstrumpf“, ist eigen. Dafür kämpften die Planegger. Als der Ort einen Ersatz für die Notkirche aus dem Jahr 1921 bekommen sollte, war dies eine schwere Geburt. 1957 gab es einen ersten Entwurf. Dem folgten weitere Planungen, Umplanungen und Ablehnungen durch den Gemeinderat. So zog sich die Planungsphase etliche Jahre. Als es endlich vorwärtszugehen schien, stellte der Kaplan von St. Stefan mit Schrecken fest, dass für Gräfelfing und Planegg der gleiche Plan von Ordinariatsrat Theodor Horn mit vorgefertigten Normteilen vorgesehen war. Das durfte nicht wahr sein – und wurde es auch nicht.

St. Elisabeth feiert 50-jähriges Jubiliäum der Planegger Pfarrkirche

Die Würmtaler intervenierten. Die Pfarrei St. Stefan in Gräfelfing bekam 1970 eine neue Kirche, St. Elisabeth in Planegg zwei Jahre später – und am Ende hatte jeder Ort seine eigene Kirche. Kardinal Julius Döpfner weihte St. Elisabeth am 17. Dezember 1972, dem 3. Adventsonntag, im Beisein des damaligen bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel. An diesem Wochenende wird das 50. Jubiläum des damaligen Neubaus gefeiert.

Der Innenraum des Baus von 1972 besticht durch Schlichtheit. Markant sind nur die Oberlichter. © Michael Schönwälder

Seit 2015 ist Johannes von Bonhorst der Pfarrer in St. Elisabeth. Er findet den Bau gelungen. „Das Besondere für mich ist seine Wirkung durch das Lichtband, das je nach Tageszeit und Sonnenschein ganz unterschiedliche Wirkungen entfaltet.“ Dies schätze und liebe er besonders. „Diese Wirkung des einfallenden Lichtes führt mich zu dem, der das Licht selbst ist“, sagt er. Zu monieren habe er an dem Bau eher praktische Dinge. Er würde sich beispielsweise eine einfachere Möglichkeit zum Wechseln von Lampen wünschen.

Pfarrer Johannes von Bonhorst hält den Bau der Planegger Pfarrkirche für gelungen

Auch Christine Hallinger, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates von St. Elisabeth, kann der Kirche einiges abgewinnen. Der Bau unterstreiche, dass es in der Pfarrei darum gehe, Gemeinschaft zu erleben, sagt sie. „Durch die Art des Baus bekommt man eine Gemeinschaft.“ Beim Gottesdienst könne jeder jeden gut sehen. Die Schlichtheit dieser Kirche lenke nicht ab. Man konzentriere sich auf die Menschen und die Verbindung mit Gott. „Ich bin sehr froh, dass wir in dieser Pfarrei sind“, sagt sie.

Eine ihrer Kolleginnen aus dem Pfarrgemeinderat, Friederike Tschochner, hat auf Initiative der Planegger Gemeindearchivarin Barbara Reinicke einige Jahre zurückgeblickt und anlässlich des Jubiläums eine Ausstellung zusammengestellt. Sie weist darauf hin, dass es neben dem Bau der neuen Kirche im Jahr 1972 eigentlich noch mehr zu feiern gäbe: Im vergangenen Jahr war es 100 Jahre her, dass Planegg mit der Notkirche überhaupt erstmals eine Kirche bekam. Dies war wiederum Voraussetzung für die Erhebung zur Pfarrei im Jahr 1924. Bis dahin war St. Elisabeth der Pfarrei in Martinsried untergeordnet gewesen.

Statt planmäßig fünf blieb die Planegger Notkirche rund 50 Jahre stehen

Der Vorgängerbau der Jubilarin, die Notkirche aus dem Jahr 1921, eine ehemalige Reithalle, ausgestattet mit einem gebrauchten Hochaltar aus dem Regensburger Dom und einem Dachreiter mit zwei Glocken, hätte planmäßig nur fünf und nicht rund 50 Jahre stehen sollen. 1972 war die Zeit reif, für etwas Neues. Doch nicht jeder Planegger kann sich mit der Kirche von St. Elisabeth anfreunden.

Die Notkirche von 1921 blieb wesentlich länger in Benutzung als ursprünglich geplant. © Friederike Tschochner

Ein Schüler des Feodor-Lynen-Gymnasiums beschäftigte sich rund 20 Jahre nach der Einweihung der Kirche in einer Facharbeit mit ihrem Inneren und machte sich Gedanken, wie die Kirche anders gestaltet werden könnte. Er bekam von seinen Lehrern eine ordentliche Note, doch seine Ideen wanderten in die Schublade. Anlässlich von Tschochners Ausstellung im Pfarrheim von St. Elisabeth holte er seine Arbeit wieder heraus. Sie ist an diesem Samstagabend, 10. Dezember, und nach dem Festgottesdienst am Sonntag, 11. Dezember, in der Ausstellung zu sehen. Des Weiteren werden dort Dokumente von der Zeit der Planung der neuen Kirche bis heute zu sehen sein.

Jubiläumsfeier mit Festgottesdienst, Stehempfang und Klavierkonzert

Das jüngste große Ereignis in der Pfarrei war sicherlich die Gründung des Pfarrverbandes im Würmtal, der die Gemeinde 2015 mit der Pfarrei St. Vitus in Stockdorf zusammenwachsen ließ. Gemeinsam wird nun am Sonntag, 11. Dezember, das 50. Jubiläum der Pfarrkirche ab 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in St. Elisabeth gefeiert. Anschließend ist ein Stehempfang im Pfarrheim geplant, bei dem sich die Gelegenheit bietet, die Ausstellung zu besuchen. Ab 17 Uhr gibt es zur Feier des Tages noch ein Klavierkonzert im Pfarrsaal mit Sylvia Dankesreiter und Ludwig Götz.