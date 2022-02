Trauer um Hubert Freiherr von Hirsch

Von: Victoria Strachwitz

Hubert Freiherr von Hirsch (li.) an seinem 80. Geburtstag, begleitet von Christine Freifrau von Hirsch und dem damaligen Bürgermeister Heinrich Hofmann. Die Vereine machten dem Baron an diesem Abend mit Fahnenabordnungen und Blasmusik ihre Aufwartung. © Archivfoto: Fred Rauscher

Hubert Freiherr von Hirsch ist tot. Die Planegger Institution starb am Sonntag im Alter von 83 Jahren.

Planegg – Der Baron, wie die Planegger Hubert Freiherr von Hirsch nannten, ist tot. Nur fünf Tage nachdem er seine Frau Christine auf dem Planegger Friedhof beigesetzt hatte, schlief auch er friedlich ein. Der Herr des Planegger Schlosses „war eine Institution“, sagt Seppi Stöckl, der Vorsitzende des Trachtenvereins D’Almarösler. Und das nicht nur, weil der 1938 in München Geborene einer der größten Grundbesitzer in der Umgebung war.

Fünf Tage nach der Beerdigung seiner Frau, schlief auch Hubert Freiherr von Hirsch friedlich ein

„Wenn wir hier mit Grundstückseigentümern sprechen, ist die Baronie immer irgendwie dabei“, sagt Bürgermeister Hermann Nafziger. Und der Baron sei stets zugänglich gewesen. Nafziger zeigt sich angetan von der Bescheidenheit des Barons, er sei bedacht und sozial eingestellt, gesellig und großzügig gewesen. Die Maibäume der Gemeinde kommen stets aus dem Wald der Familie. „Sucht euch einen aus“, habe der Baron den Almaröslern gesagt, wenn ein neuer fällig war, so Nafziger.

Hubert von Hirsch und seine Frau hätten sich insgesamt stets für die Gemeinde eingesetzt. Die Baronin sei mittags mit einem roten Flitzer durch die Gemeinde gesaust, um Menschen mit Essen auf Rädern zu versorgen. Und dem Baron hätten hilfsbedürftige Kinder und Familien ebenfalls sehr am Herzen gelegen. „Da hat er sich sehr engagiert“, so Nafziger.

Planeggs Bürgermeister trauert um den „sozial eingestellten, geselligen und großzügigen“ Baron

Das soziale Engagement bestätigt Peter Kirschning vom VdK Planegg-Krailling. Die Familie habe auch den Sozialverband finanziell unterstützt. Was die Feuerwehr betrifft, so war der Baron förderndes Mitglied. Übungen und Veranstaltungen der Feuerwehr hätten früher oft auf dem Gutshof stattfinden dürfen. Das jüngste Mannschaftsfoto wurde vor dem Schloss aufgenommen, erzählt Kommandant Martin Heizer. Auf den Weihnachtsfeiern der Vereine war Hubert von Hirsch gern gesehener Gast.

Was den Planegger Bürgermeister, der den Baron vor rund 20 Jahren bei einer Veranstaltung der CSU kennenlernte, besonders beeindruckt: „Er war ein glühender Anhänger der Biotechnologie.“ Freiherr von Hirsch war promovierter Chemiker und Patentanwalt, der die Entwicklung in Martinsried bewundert habe. „Er hat das von der ersten Minute an unterstützt.“ Er sei wissenschaftlich interessiert gewesen. Die junge Technologie „fand er spitze. Er hat gesagt: Das ist die Zukunft. Er war damals schon auf der richtigen Schiene“, so Nafziger.

Trauerfeier und Beerdigung mit Fahnenabordnung am Samstag in Planegg

Der Baron hinterlässt drei Kinder. Sein Sohn Freiherr Philipp von Hirsch, CSU-Gemeinderat, führt bereits seit einigen Jahren die Gutsverwaltung. Zu Trauerfeier und Beerdigung am Samstag in Planegg wollen die Vereine Hubert Freiherr von Hirsch mit Fahnenabordnungen Respekt zollen – wie zuletzt seiner Frau vor gut einer Woche.