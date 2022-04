Planegg: Grundsteinurkunde von Maria Eich entdeckt

Von: Nicole Kalenda

Im Altbau: Pater Felix zeigt, wo die Zeitkapsel mit der Grundsteinurkunde gefunden wurde. Links hinter ihm kommt der Durchgang zum künftigen Refektorium hin. © Dagmar Rutt

Der Rohbau ist fast fertig, ab Ostern übernimmt der Zimmermann. Modernisierung und Erweiterung des Klosters Maria Eich liegen im Zeitplan. Die Sanierung des Altbaus wird umfangreicher als zunächst vorgesehen. Auch das treibt die Kosten in die Höhe.

Planegg – Seit September ist der ruhig im Wald gelegene Augustiner-Konvent Maria Eich in Planegg zur geschäftigen Baustelle geworden. Ein Kran ragt gelb zwischen mächtigen Bäumen in den Himmel. Seine Tage sind gezählt, denn mit Abschluss der Rohbauarbeiten für den Anbau ans Kloster, wird er nicht mehr benötigt. Auf der Westseite des Altbaus von 1954 schließt sich ebenerdig an, was künftig Refektorium und Wohnzimmer sein wird. Wie ein Scharnier wirkt an dessen Ende die neue Konventkapelle, auf die im 90-Grad-Winkel ein zweistöckiger Anbau mit vier Wohneinheiten folgt.

Planegger Kloster Maria Eich erhält einen Anbau - Matieralprobleme im ersten Stock

Im November wurde die Bodenplatte für den Keller gelegt. Inzwischen sind Kellerdecke und Erdgeschoss gemacht. Beim ersten Stock gibt es Materialprobleme. „Wir wollten eigentlich so wenig Beton wie möglich verbauen. Es soll eine Mischbauweise mit sehr viel Holz sein, aber wir kriegen die Stahlträger für oben nicht bei. Deshalb muss jetzt eine Betondecke rein“, sagt Pater Felix Meckl. Der Prokurator des Klosters ist für das Millionenprojekt zuständig und arbeitet eng mit Architekt Clemens Pollok zusammen.

Man habe vom milden Winter profitiert. Gerade würden die letzten Gewerke vergeben. Die Sanitäranlagen und Dachdeckerarbeiten sind beauftragt. Bei Trockenbauer und Fensterbauer sei es schwieriger. „Die haben volle Auftragsbücher bis 2023 und darüber hinaus.“ Bisher kämen die Firmen allesamt aus dem Münchner Westen. „Wir versuchen mit Hochdruck, gute Kooperationspartner zu bekommen“, sagt Pater Felix. „Wir bauen hier gemeinsam. In der momentanen Situation, in dieser Krisenzeit auf vielen Ebenen suchen wir Kooperationspartner und keine reinen Geschäftspartner. Wir wollen versuchen, etwas Gutes zu schaffen, damit die Firmen fair arbeiten können, aber wir es auch irgendwie gebacken kriegen.“ Habe man sämtliche Aufträge vergeben, ließen sich auch die Kosten besser abschätzen. „Uns geht es wie jedem Bauherren zurzeit. Wir haben in manchen Gewerken bis zu 70 Prozent Preissteigerungen. Der Durchschnitt liegt bei 45 Prozent.“

Über vier Millionen Euro Kosten für die Arbeiten am Kloster Maria Eich

Das hat dazu geführt, dass statt einer Drei mittlerweile eine Vier vor dem Komma steht. Das Kloster fit für die Zukunft zu machen, wird über 4 Millionen Euro kosten. 60 Prozent tragen die Augustiner selbst, dazu kommen Zuschüsse und Spenden. Der Konvent schmilzt seine Rücklagen komplett ab, die bayerisch-deutsche Augustiner-Provinz trägt ihren Teil bei. Um die Mehrkosten zu stemmen, ist eine Kreditaufnahme geplant.

Neben den Preissteigerungen ist es die Ausweitung der Sanierungsmaßnahmen am Altbau, die das Projekt teurer macht. Ursprünglich wollte man sich die Außenfassadendämmung für später vorbehalten. Doch der Übergang vom Alt- zum Neubau sei teuer und aufwendig. Alles müsse passen, Bleche, Abstände, Gattung, Fenster. „Wenn wir in fünf oder zehn Jahren einen 20-Zentimeter-Vollwärmeschutz nachziehen würden, müssten wir das alles noch mal machen.“ Auch der Austausch der Versorgungsleitungen war zunächst nicht geplant, kommt aber jetzt. „Wir merken einfach, dass es Leitungen von 1954 sind.“

Beton und Kalksandstein: Die Dachauer Firma innovo Bau GmbH hat den Rohbau erstellt. Als Nächstes ist der Zimmermann an der Reihe, der das Aufmaß genommen hat und nun die Werkstattpläne erstellt. © Dagmar Rutt

Zeitkapsel im Kloster Maria Eich aufgeschlitzt - das Pergament zerbrach

Zu Jahresbeginn rückten die vier Augustinerbrüder, die zurzeit in Maria Eich leben, enger zusammen, damit im Südteil des Klosters mit der Sanierung begonnen werden konnte. Bei den Arbeiten kam Überraschendes zutage, etwa das Fehlen eines Stahlträgers. Pater Felix: „Der Statiker hat sich nur gewundert, wie das halten kann.“ Und als man eine ehemalige Außenwand, die sich inzwischen im Gebäude befindet, durchbrach, um Platz für eine Tür zu schaffen, entdeckte man einen alten Fenstersturz und unter dem ehemaligen Fenster die Zeitkapsel mit der Grundsteinurkunde. „Weil das keiner wusste, wurde sie leider getroffen und aufgeschlitzt. Jetzt ist das Pergament in 1000 Teile zerbrochen.“ Die Augustiner wollen eine Fotodokumentation machen lassen und die Pergamentschnipsel mit in die neue Zeitkapsel im neuen Sichtgrundstein legen.

„Unser erstes Etappenziel ist, Weihnachten im Neubau zu feiern“, so Pater Felix. Dann könne die Sanierung des Altbaus Nord beginnen. Ob die Arbeiten bis Ostern 2023 abgeschlossen sind, vermag er nicht zu sagen. „Wir geben uns einen Puffer bis Pfingsten.“ Auf dem Weg dahin muss die 2015 installierte Pelletheizung vom Keller des Altbaus in den des Neubaus umziehen. Pater Felix visiert September an. „Da ist Pater Christian auf dem Generalkapitel in San Diego, Pater Alfred im Urlaub, und Bruder Franz schicke ich auch in den Urlaub. Dann bin ich allein im Haus.“ Bevor die Einfüllstutzen außen am Gebäude für den Anbau zugemauert wurden, hatten die Pater das Pelletlager bis zur Decke füllen lassen. Doch sie brauchen vor dem Umzug der Heizung noch eine Lieferung. „Wie wir das technisch machen, wissen wir noch nicht. Wenn alle Stricke reißen mit Eimern.“

Erstes Ziel der Augustinerbrüder: Weihnachten im Neubau des Klosters feiern

Wenn Modernisierung und Erweiterung abgeschlossen sind, kehrt nicht nur wieder Ruhe ein im Kloster, dann sind auch längst nicht solche Mengen an Pellets notwendig. Der Altbau wird KfW-Standard 85 haben, der Neubau 55 inklusive Wärmerückgewinnung. Die Fotovoltaik auf dem Dach des Anbaus sorgt für Strom, die Solarpaneele erwärmen das Brauchwasser. Eine Zisterne sammelt Grauwasser für die Toilettenspülung.

Pater Felix wird in den Altbau zurückziehen. Damit bleibt mindestens eine der vier neuen Wohneinheiten frei. „Wenn alles fertig ist, haben wir die Hoffnung, dass Mitbrüder nach Maria Eich wollen.“ Das werde sich im Rahmen des großen, alle vier Jahre stattfindenden Provinzkapitels Ostern und Pfingsten 2023 in Würzburg zeigen. Bis dahin steht vermutlich wieder der Umlaufbrunnen im Hof. Der Stein wurde für die Bauarbeiten umgesetzt. Und vielleicht ist auch schon eine Eiche in der Hofmitte gepflanzt, wie es die Augustiner vorhaben. Pater Felix: „Maria Eich soll eine Eiche haben.“

Spenden für die Sanierung

Die Augustiner von Maria Eich sind dankbar für Spenden, die helfen, die Sanierung des Klosters zu finanzieren. Informationen gibt es im Internet unter https://www.augustiner.de/post/sanierung-maria-eich.