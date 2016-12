Kasse des Eiswunders ausgeräumt

Täter schlagen über Weihnachten zu

Die Betreiber der Kunsteisbahn auf dem Gelände am Feodor-Lynen-Gymnasium in Planegg haben eine wenig freudige Weihnachtsüberraschung erlebt: einen Einbruch in ihren Kiosk.

Laut Polizeibericht drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in den Kiosk, der zum „Eiswunder“ gehört, ein. Dafür brachen er oder sie ein Kiosk-Fenster auf. Sie durchsuchten die kleine Räumlichkeit und entwendeten einen Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe. Die Tat ereignete sich über die Weihnachtsfeiertage; eine genau zeitliche Einschränkung ist nicht möglich. Sachdienliche Hinweise über verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich nimmt die Polizei unter Telefon 899 25-0 entgegen.

Rubriklistenbild: © dpa