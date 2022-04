Privatunterkünfte sind keine Dauerlösung

Von: Marc Schreib

Seit Mitte März wohnen im ehemaligen Hotel „Dolce Vita“ in Gräfelfing Geflüchtete aus der Ukraine, vor allem Frauen mit Kindern. © Dagmar Rutt

Landkreis München – Der Krieg in der Ukraine hat zur Folge, dass das Landratsamt München sehr dynamisch reagieren und eine Vorsorge treffen muss. Der Kraftakt betrifft vor allem das Thema Unterkünfte, wie jetzt bei einem Pressegespräch deutlich wurde. Etwa 3800 Menschen aus der Ukraine sind aktuell im Landkreis München angekommen. Die Zahl ändert sich ständig.

„In der Anlaufstelle für Geflüchtete in Haar kommt das pralle Leben an“, wie es der Leiter des Koordinierungsstabs Ukraine, Martin Scholtysik, beschreibt. Menschen, mit akuten Zahnschmerzen, Hochschwangere. Es gibt den ersten heißen Kaffee, belegte Brote in die Hand, an eine Verpflegung ist gedacht.

In jedem Fall muss das Ukraine-Team des Landratsamtes sofort reagieren können. Die Flüchtlinge bekommen ein Hygiene-Carepaket und werden von hier aus in die Unterkünfte gebracht, in denen sie die nächste Zeit verbringen. In der Regel sind das Hotels, Pensionen oder Ähnliches. Sie haben, wie es aus dem Landratsamt heißt, nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern können auch sofort verpflegt werden. Rund 800 Flüchtlinge werden vom Landkreis in Unterkünften versorgt. Der überwiegende Rest wohnt in Privatquartieren bei Freunden oder Gastfamilien. Im Großraum München gibt es eine große ukrainische Gemeinschaft.

Fokus bisher auf Hotels und Pensionen

Allerdings herrscht wie überall in Bayern die große Sorge der Behörden, wie lange die privaten Unterkünfte tragen. Im Aufbau der kommunalen Unterkünfte müssen längerfristig alle Flüchtlinge mit eingeplant werden. Martin Scholtysik: „Deshalb bauen wir unsere eigenen Kapazitäten sehr beherzt aus. Mit vollem Tempo. Wir müssen auch davon ausgehen, dass noch einige Personen kommen werden.“ Weitere Fluchtbewegungen seien möglich, auch wenn der Zulauf im Landkreis München momentan offenbar etwas rückläufig ist.

Bislang lag der Fokus auf Hotels und Pensionen, die angemietet werden können. Eine kurzfristige Lösung. Aber es kommen parallel weitere Stützen hinzu. Allein in den kommenden Wochen entstehen zunächst mehr als 1200 Plätze in Großunterkünften. Der Landkreis hatte bereits zwei Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Container bestellt. Weitere Unterbringungsmöglichkeiten in größeren wie auch mittleren Unterkünften sind in enger Abstimmung mit den Kommunen im gesamten Landkreisgebiet in Planung und sollen zügig folgen. Konkret im Aufbau oder in Planung sind Unterkünfte in Neubiberg (400 Plätze, Containerunterkunft), Taufkirchen (300 Plätze, Traglufthalle), Unterföhring (150 Plätze, Tennishalle, Notunterkunft), Unterhaching (260 Plätze, Containerunterkunft) sowie Unterschleißheim (130 Plätze, Containerunterkunft). Auf Basis der gemeindlichen Meldungen prüft das Landratsamt derzeit zudem die Errichtung weiterer Unterkünfte in Baierbrunn, Garching, Grünwald, Kirchheim, Oberhaching und Unterföhring.

In der Ausländerbehörde hat man für die vielfältigen Aufgaben umstrukturiert, die Kapazitäten hochgefahren, an der Effizienz gearbeitet. Mehr Hardware kommt hinzu wie Fingerabdruck-Scanner, die bayerische Landespolizei hilft mit. Die Termine, in denen das Bleiberecht geregelt wird, sind fast vervierfacht worden. Daran sind der legale Aufenthalt und auch die Möglichkeit zu arbeiten, gekoppelt.