Protest gegen genehmigte Nassauskiesung

Die Umweltschützer sprechen von einer Salamitaktik, Vertrauensverlust und sorgen sich um das Grundwasser. Die Firma Glück verweist auf Gutachten und Genehmigungen. Ein neues Kapitel im Würmtaler Kies-Streit ist aufgeschlagen.

Würmtal – Das Landratsamt München hat am 6. Oktober dem Antrag der Firma Glück stattgegeben, auf einer bereits im Trockenbau abgebauten Teilfläche von rund 4,2 Hektar eine Tieferlegung der bestehenden Abgrabung vorzunehmen. Dieser zusätzlichen Nassauskiesung mit einer Tiefe von 1,5 bis zwei Meter im letzten Abbauabschnitt der Grube Hochbirket, so Glück-Geschäftsführer Markus Wahl, hatte der Planegger Bauausschuss bereits im Frühjahr 2021 einstimmig das Einvernehmen erteilt. Nun folgte die Genehmigung durch das Landratsamt – mit sofortiger Vollzugserlaubnis.

Grube Hochbirket

„Insgesamt können dadurch zusätzlich ca. 166 000 Kubikmeter wertvoller Rohkies für die Aufbereitung gewonnen werden“, schreibt die Firma Glück in einer aktuellen Pressemitteilung. Der Kies werde mit Radlader und Bagger abgebaut „und über unser Förderbandsystem umweltfreundlich in die Aufbereitung Gräfelfing transportiert“. Danach sei der Kiesabbau in der bestehenden Grube Hochbirket vollständig ausgeschöpft. Das Vorgehen sei genehmigt, durch Gutachten als unbedenklich belegt – und selbstverständlich legal, sagte Markus Wahl am Montag auf Anfrage des Münchner Merkur.

Verfüllt werden solle gemäß geltenden Richtlinien, „die eine Verfüllung im Nassbereich mit unbedenklichem Bodenaushub sowie im Trockenbereich mit einem Gemisch aus Boden und Bauschutt vorsehen“. Die Kiesgewinnung werde bis zum 30. September 2024 und die gesamte Verfüllung, Rekultivierung und Aufforstung bis zum 30. September 2030 abgeschlossen sein, verspricht die Firma Glück.

Nicht nur daran hegen das Grünzug-Netzwerk Würmtal und der Bund Naturschutz erhebliche Zweifel. „Jetzt ist auch noch die letzte Auflage gefallen, dass jedenfalls das Grundwasser nicht berührt werden darf“, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung, die dem Landratsamt vorwirft, seine einstigen Auflagen „überwiegend verwässert oder aufgehoben“ zu haben. „Wir bezweifeln die Behauptung, dass dem Grundwasser kein Schaden zugefügt wird“, schreiben die Umweltschützer. Wie solle man sich auf die Einhaltung dieser Auflage verlassen, „wenn alle anderen über den Haufen geworfen werden, wenn es nur Profit verspricht?“

Unter dem Strich sieht das Grünzugnetzwerk einen „großen Vertrauensverlust in den Kiesabbau im Landschaftsschutzgebiet“. Die Unterzeichner Herbert Stepp vom Grünzug-Netzwerk und Malwina Andrassy vom Bund Naturschutz schreiben: „Durch diese Salamitaktik verliert der Kiesabbau im Bannwald bei großen Teilen der Bevölkerung jegliche Akzeptanz.“