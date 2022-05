Realschule Gauting am Limit

25 Klassen zählt die Gautinger Realschule, konzipiert ist sie für 21. © Dagmar Rutt

Die 2012 eröffnete Realschule Gauting platzt mit knapp 1000 Schülern aus allen Nähten. Direktor Manfred Jahreis drängte jetzt in der Verbandsversammlung auf eine Erweiterung oder den Bau einer Realschule in Planegg.

Gauting/Planegg – Die Idee einer Planegger Realschule ist nicht neu. Der Schulbedarfsplan des Landkreises München empfahl 2020 die Gemeinde als vierten Standort im Kreis. Planegger, Gräfelfinger und Neurieder besuchen bisher die Gautinger Einrichtung. Der Landkreis München ist wie die drei Gemeinden Mitglied des dortigen Zweckverbands Staatliche Würmtal-Realschule.

„Ich fände es super, wenn es im Würmtal eine weitere Realschule geben würde. Aber wir haben, wie es ausschaut, keinen Platz“, sagt Giovanni Sammataro, Planegger CSU-Gemeinderat und Verbandsrat im Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule. Die Möglichkeiten auf dem Gelände des Feodor-Lynen-Gymnasiums seien mit der Erweiterung, die 2024 fertig werden soll, ausgeschöpft, so Bürgermeister Hermann Nafziger. „Wir haben keine Flächen.“

Biologiesaal aufgelöst

Mit den knapp 1000 Schülern, die die Gautinger Realschule besuchen, seien die Kapazitäten erschöpft, sagte Direktor Jahreis in der Verbandsversammlung. Im ursprünglich für 21 Klassen konzipierten Schulgebäude würden die Schüler auf mittlerweile 25 Klassen verteilt, erläuterte Jahreis. Den Biologiesaal habe er bereits auflösen, die große Bibliothek in eine kleine umwandeln müssen. Die Schülerzahlen lagen zuletzt weit über dem bayerischen Durchschnitt. Ein Grund ist laut Geschäftsführerin Angie Westner, dass sich die digitalen Klassen, die Gauting anbietet, großer Beliebtheit erfreuten.

Der Bedarf für eine Erweiterung sei nicht gegeben, erklärte Gautings Bürgermeisterin Brigitte Kössinger und berief sich mit dieser Aussage auf eine aktuelle Prognose des Landkreises Starnberg: Demnach sinkt die Schülerzahl auf 891 im Jahr 2034.

Als Alternative zur Erweiterung schlug Jahreis einen Schulstandort in Planegg vor. Damit würde Gauting „um 100 bis 200 Realschüler entlastet“, rechnete der Schulleiter vor. Die Zahlen hätten sich grundsätzlich verändert: Vor 20 Jahren habe es in Gauting noch eine Übertrittsquote von 74 Prozent aufs Gymnasium gegeben, heute seien es 54 Prozent. Und die einst für 800 Kinder ausgelegte Realschule wachse durch den Zuzug junger Familien weiter, so Jahreis.

Kössinger spricht von politischer Debatte

Eine neue Schule sei Aufgabe des Landkreises München, erklärte Kössinger. Für die Realschule in Gauting seien aus dem Landkreis München keine nennenswerten Zuwächse zu erwarten, hieß es in der Beschlussvorlage zur Sitzung.

„Bei den Prognosen ist nicht bedacht, dass mehr Kinder wegen Corona-Defiziten vom Gymnasium zur Realschule wechseln“, sagte die Starnberger Verbandsrätin Katja Fohrmann. „Die Prognosen sind nicht das Papier wert, auf dem sie gedruckt sind“, kritisierte auch Sammataro das Zahlenspiel und den daraus resultierenden Blick in die Zukunft. Denn die Krippen im Würmtal, aus denen der Nachwuchs komme, platzten aus allen Nähten.

Kössinger beendete die Diskussion mit dem Verweis darauf, dass dies eine politische Debatte sei, die in den Kreistagen zu führen sei. Und dem Schulleiter gab sie mit auf den Weg, dass es seine Aufgabe sei, Gastschüler abzulehnen, die nicht aus dem Verbandsgebiet kommen. Im Übrigen hätten Eltern „keinerlei Rechtsanspruch auf eine bestimmte Realschule für ihr Kind“, sagte sie.

Einmütig fiel danach der Beschluss: Vom kommenden Schuljahr an sind für die Realschule Gauting höchstens fünf Eingangsklassen mit insgesamt maximal 150 Schülern zu bilden. Bei der Aufnahme von „Quereinsteigern“ hat die Schulleitung Kinder aus den Verbandsgemeinden vorrangig zu berücksichtigen.

Christine Cless-Wesle und Nicole Kalenda