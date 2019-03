Schulleiter zeigen sich kulant

Demo in der Münchner Innenstadt: Auch an diesem Freitag ziehen Schüler vom Marienplatz zum Geschwister-Scholl-Platz, um für besseren Klimaschutz und ihre Zukunft zu kämpfen.

Klima-Demos

Hunderttausende Schüler demonstrieren derzeit deutschlandweit an den „Fridays for Future“ für mehr Klimaschutz – auch diesen Freitag wieder in München. Rund 200 Würmtaler Gymnasiasten nahmen bisher an den Demos teil. Die Direktorate behandeln die Fehlzeiten kulant und loben sogar teils das „Engagement der Schüler“.