Schulstart mit verbesserter Inklusion

Von: Victoria Strachwitz

In der Grundschule Planegg unterhält die Hachinger-Tal-Schule seit heute eine Klasse. © Michael Schönwälder

Rund 400 Kinder feiern heute im Würmtal ihre Einschulung. Auch für die Planegger Grundschule beginnt ein neuer Abschnitt. Sie sorgt seit heute dafür, dass im Würmtal Inklusion auch in der Schule besser gelebt werden kann.

Würmtal – Heute strahlt nicht nur die Sonne. Vor Freude strahlende Augen sind überall im Würmtal zu entdecken. Für rund 400 Kinder beginnt heute die Schulzeit und damit ein neuer Lebensabschnitt, dem gefühlt eine Ewigkeit entgegengefiebert wurde.

In einigen Familien dürfte dieser Tag besonders ausgiebig gefeiert werden, denn das Würmtal wartet mit einer lang ersehnten Neuerung auf: Für Schüler aus dem Würmtal unterhält die Hachinger-Tal-Schule seit heute eine Klasse in der Planegger Grundschule. Das bedeutet: Würmtaler Schüler des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Unterhaching müssen keine weite Reise mehr auf sich nehmen. Die Planegger Grundschule hat ab diesem Schuljahr eine Klasse 1d. Inklusion findet im Würmtal jetzt vor Ort statt.

Zwei Lehrer unterrichten die etwa sieben Kinder, erzählt Planeggs Rektor Sebastian Körber. Die Kinder kämen aus dem gesamten Würmtal und würden nachmittags in ihre Sprengelschule gefahren, um dort Hort oder Mittagsbetreuung zu besuchen und Kinder kennenzulernen. „Das ist für mich gelebte Inklusion“, stellt Sebastian Körber fest; es sei nicht weniger als „die perfekte Lösung“. Er sagt: „Kinder, die im Würmtal wohnen, hatten es immer wahnsinnig weit nach Unterhaching.“

Außer der Klasse 1d wird es an seiner Schule drei erste Klassen mit insgesamt 65 Kindern geben. Das ist in etwa so, wie im vergangenen Jahr. 2022 seien 63 Kinder eingeschult worden.

In Martinsried werden heute rund 35 Kinder eingeschult und auf zwei Klassen verteilt. „Das sind wirklich schöne kleine Klassen, da kann man gut arbeiten“, sagt Karl-Heinz Schmid, der kommissarisch die Schulleitung in Martinsried übernommen hat, da Rektorin Margit Baran-Lander erkrankt ist.

Kraillings Kinder haben größere Klassenstärken. Dort werden 53 Erstklässler ebenfalls auf zwei Klassen aufgeteilt.

In Neuried gibt es heuer vier erste Klassen, eine davon ist die Ganztagesklasse. In der Würmtal-Gemeinde werden heuer 93 Erstklässler eingeschult. Das sind mehr Kinder als im vergangenen Jahr. „2022 hatten wir einen kleinen Einbruch“, so Rektorin Pia Rieger im Merkur-Gespräch. Da seien es nur 75 Erstklässler und drei Klassen gewesen. „Es wechselt einfach immer“, sagt sie. Aber sie erklärt, in Neuried seien wieder neue Wohnungen entstanden, und die Gemeinde habe Zuzug erfahren, nicht zuletzt von jungen Familien. Zugleich gibt Pia Rieger Entwarnung; es sei ein gesicherter Platz für jedes Schulkind vorhanden.

Die Rektorin freut sich nach den Einschulungsfeiern der vergangenen Jahre, die coronabedingten Einschränkungen unterlagen, „dass wir normal starten können. Das ist einfach schön.“ Alle Gäste dürften kommen, auch die Großeltern.

Barbara Reif von der Gräfelfinger Grundschule freut sich ebenfalls über den „fast ungewohnt normalen“ Schulanfang, wie sie es formuliert. An ihrer Schule starten heute knapp 70 Erstklässler in drei Klassen. „Der Stand hat sich bei uns nicht verändert, wobei die Schüler- und Klassenzahlen an den Grundschulen im Landkreis München laut Aussage des Schulamtes leicht steigen“, so Reif. Ihr steht ab diesem Schuljahr Daniela Breitenberger als Konrektorin zur Seite.

Die Grund- und Mittelschule Lochham ist komplett unter neuer Führung. Nikola Kurpas heißt die neue Rektorin, Yildiz Sondermann ist die neue Konrektorin an ihrer Seite. Schülerzahlen waren von der Schule bis Redaktionsschlussnicht in Erfahrung zu bringen. Doch so viel steht fest: Auch in Lochham gibt es heute zahlreiche aufgeregte Kinder, die mit Ranzen auf dem Rücken und Schultüte in der Hand ihre Schulkarriere starten. Für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis sind, so berichtet Schulamtsdirektor Ulrich Barth, 136 zusätzliche Lehrkräfte eingestellt worden. „Diese ergänzen die grundständig ausgebildeten Lehrkräfte und werden hauptsächlich in Förderangeboten sowie in Nebenfächern eingesetzt“, sagt Barth. „Als Qualifikation muss dieser Personenkreis in der Regel ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium mit Bezug zum schulischen Fächerkanon nachweisen.“ Was die „Mobile Reserve“ im Landkreis betrifft: 121 Lehrkräfte stehen bereit, beziehungsweise 1980 Lehrerwochenstunden, das sind etwa 200 Lehrerwochenstunden mehr als im Vorjahr.