Sieben Altenheimbewohner mit Covid-19 gestorben

Sieben Bewohner des Evangelischen Alten- und Pflegeheims in Planegg sind mittlerweile mit dem Corona-Virus gestorben. 24 Bewohner der Einrichtung sind erkrankt und positiv getestet. Doch der Geschäftsführer des Trägers „Hilfe im Alter“, Dirk Spohd, zeigt sich vorsichtig zuversichtlich.

Würmtal – Sieben Bewohner des Evangelischen Alten- und Pflegeheims in Planegg sind mittlerweile mit dem Corona-Virus gestorben. 24 Bewohner der Einrichtung sind erkrankt und positiv getestet. Doch der Geschäftsführer des Trägers „Hilfe im Alter“, Dirk Spohd, zeigt sich vorsichtig zuversichtlich.

„Wir haben keine Leute mit schweren Symptomen im Haus“, sagt Spohd. Und zehn Bewohner „sind durch“, meint er. Diese zehn haben bereits die Zweiwochenfrist überstanden, gelten nur noch nicht offiziell als geheilt, weil sie noch zweimal negativ getestet werden müssen.

Dass es sich ziehen kann, bis ein Test negativ ausfällt, weiß Spohd. Von seinen 24 positiv getesteten Mitarbeitern in Planegg seien einige wieder ohne Symptome, fühlten sich gesund, hätten ihren ersten positiven Test vor drei Wochen gehabt und seien trotzdem noch nicht offiziell negativ. Sie fehlen ihm als Arbeitskraft. In der Zwischenzeit behilft er sich mit Mitarbeitern aus der Zeitarbeit und dem Pflegepool. Die Heimaufsicht sei ihm dabei behilflich gewesen, mit dieser, dem Versorgungs- sowie dem Pandemiearzt habe es diese Woche eine anderthalbstündige Telefonkonferenz gegeben. Diese soll nun jede Woche wiederholt werden. „Das Tropeninstitut war auch schon vor Ort, um uns zu beraten.“ Alle Mitarbeiter und Bewohner würden noch einmal getestet, alle Mitarbeiter künftig zwei Mal wöchentlich. „Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, man kann nur sehr schnell reagieren“, dies sei allen Beteiligten bewusst, so Dirk Spohd.

In den anderen Pflegeeinrichtungen im Würmtal ist es ruhig

In den anderen Pflegeeinrichtungen im Würmtal ist es derweil ruhig. Im Caritas-Altenheim St. Gisela in Gräfelfing hat es laut Manuela Dillmeier, Sprecherin der Caritas, bislang gar keine Verdachtsfälle gegeben. Im Kraillinger Altenheim Maria Eich desselben Trägers gibt es aktuell keinen Verdachtsfall. Ein Mitarbeiter wurde, wie berichtet, positiv auf Covid-19 getestet. „Es geht ihm gut. Er hat keine Krankheitssymptome mehr und ist noch bis Sonntag krankgeschrieben“, so Dillmeier. Aktuell gebe es auch ausreichend Schutzkleidung. Sollte das Virus in einem der beiden Häuser ausbrechen, würden aber Schutzkittel und FFP2-Masken benötigt, erklärt sie.

Auch das Waldsanatorium in Krailling „ist noch frei von Verdachtsfällen“, sagt der Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Barmherzigen Schwestern, Wolfgang Dausch, in München. Was Schutzausrüstung betrifft, sei die Einrichtung aktuell auskömmlich ausgestattet. „Es ist genug da für die nächste Zeit“, so Dausch.

Ähnlich Erfreuliches hat Maria Lehr vom Rudolf- und Maria-Gunst-Haus in Gräfelfing zu berichten. „Die Mitarbeiter sind alle gut mit Mundschutz ausgestattet.“ Infizierte Bewohner oder Mitarbeiter sind von dort keine zu vermelden.

Der erste Corona-Todesfall im Planegger Heim ereignete sich vor gut einer Woche.