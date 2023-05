Stab der Erinnerung ist weitergegeben

Teilen

Von Gräfelfing bewegte sich der Gedenkzug nach Süden an der Würm entlang bis nach Gauting. © Dagmar Rutt

Die zweite und dritte Generation hat das Vermächtnis der Überlebenden des Todesmarsches durchs Würmtal übernommen. Kinder und Enkel setzten am Samstag beim 26. Gedenkzug gemeinsam mit Schülern der drei Gymnasien die Erinnerungsarbeit fort. Politiker mahnten die Verteidigung demokratischer Werte, Pluralität und Toleranz an.

Würmtal – Zum 26. Mal in Folge hat der Verein „Gedenken im Würmtal“ am Samstag einen Erinnerungszug veranstaltet mit Gedenkfeiern an den Mahnmalen in Gräfelfing, Planegg, Krailling und Gauting, die an die Todesmärsche aus dem KZ Dachau und dessen Außenlagern kurz vor dem Ende des 2. Weltkriegs erinnern. Der Vorsitzende Hannes Stumpf erklärte, dass sich unter den zuletzt in Dachau registrierten Häftlingen außer deportierten Zwangsarbeitern jüdischer Abstammung auch zahlreiche russische Kriegsgefangene sowie „reichsdeutsche“ Oppositionelle befanden. Er betonte: „Selbstverständlich erinnern wir bei unseren Gedenkzügen an alle Opfer.“

Klares Bekenntnis

Bürgermeister Peter Köstler forderte bereits zu Beginn am Gräfelfinger Mahnmal eindringlich dazu auf, die so leidvoll erkämpften Grundwerte der Demokratie gegen jede Anfeindung von innen und außen zu verteidigen. Er verwies auch auf den Widerstandskämpfer Prof. Kurt Huber, durch den die Gemeinde ein besonderes Vermächtnis umzusetzen habe.

Sein Planegger Amtskollege Hermann Nafziger betonte in seiner Rede ebenfalls die zwingende Notwendigkeit, an das geschehene Unrecht zu erinnern, um dessen Wiederholung vorzubeugen. An der Kraillinger Station dankte Bürgermeister Rudolf Haux den Engagierten jeglicher Herkunft und jeden Alters, die sich für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung aller Art einsetzen.

Auch in Gauting gab der zweite Bürgermeister Jürgen Sklarek ein klares Bekenntnis dafür ab, für Pluralität und Toleranz zusammenzustehen. Während Christoph Göbel, Landrat des Landkreises München, diesmal nur ein Grußwort verlesen lassen konnte, wandte sich der Starnberger Landrat Stefan Frey bei der Abschlusskundgebung mit einer persönlichen Ansprache an alle Teilnehmenden der Aktion.

An Ursprungsorten für Aufklärung und Versöhnung eintreten

Schülerinnen des Kurt-Huber-Gymnasiums trugen in Gräfelfing Erlebnisse des Überlebenden Solly Ganor vor, die sie gemeinsam mit Stefanie Fehlhammer und der Fachschaft Geschichte vorbereitet hatten. In Krailling und Gauting übernahmen dies Mitglieder des Otto-von-Taube-Gymnasiums gemeinsam mit ihrem Geschichtslehrer Markus Greif. In Planegg zitierten Schülersprecher des Feodor-Lynen-Gymnasiums, moderiert von Studienrätin Angelika Lawo, Berichte von Zwi Katz, der in Israel lebt, aber gesundheitlich nicht mehr in der Lage ist, an den Gedenkveranstaltungen in Deutschland teilzunehmen. Doch hat bereits die zweite und dritte Generation das Vermächtnis der Überlebenden übernommen, an den Ursprungsorten für Aufklärung und Versöhnung einzutreten.

Shlomi Chanoch, ein Sohn des verstorbenen Zeitzeugen Uri Chanoch, hatte bereits in den Tagen zuvor gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Gesprächsrunden an allen drei Würmtaler Gymnasien durchgeführt. In Planegg und Krailling sprach er nun beim Gedenkzug über die Gefährdung der Demokratie und die Notwendigkeit von zivilem Engagement. Viele Würmtaler erinnern sich noch an den Überlebenden Max Volpert, der den Gedenkzügen wie ein Marathonläufer vorauslief, jedoch inzwischen verstorben ist. Sein Enkel Tomer Itzig setzte mit bewegenden Worten in Gräfelfing und Gauting dessen Auftrag zur Erinnerungsarbeit fort.

Der Gräfelfinger Jan Mühlstein, selbst Überlebender der zweiten Generation, sprach an allen Stationen das jüdische Totengebet, das im Wortlaut keine Klage über menschliches Leid, sondern einen Dank an den Schöpfer bedeutet. In gleichen Sinn trug Rita Kratzenberg in Gauting ein Gebet für alle Opfer des Holocaust vor, ebenso Sabine Baumgartner im Namen der evangelischen Waldkirchengemeinde und Christine Hallinger für den katholischen Pfarrverband im Würmtal. Ursula Kreis-Schaffert sang an jeder Station hebräische Psalmen und jiddische Lieder aus dem Wilnaer Ghetto.

In Krailling kam es zur Schnittstelle mit der zeitgleichen Gedenkfahrt des Motorradclubs „Kuhle Wampe“ und „Die Edelweißpiraten“, die sich deutschlandweit gegen neofaschistische Tendenzen engagieren.

Mehrfach wurde bei den Gedenkfeiern das Wort von Max Mannheimer zitiert: „Ihr seid nicht für das verantwortlich, was geschah. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon.“ Dieser Maßstab gilt in örtlicher wie globaler Hinsicht uneingeschränkt weiter.

Thomas Schaffert