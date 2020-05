Stadtradeln startet auch zu Corona-Zeiten

Zahlreiche Veranstaltungen fallen derzeit aufgrund der Corona-Ausnahmesituation aus. Das diesjährige Stadtradeln wird trotzdem stattfinden – wenn auch zu unterschiedlichen Terminen.

Würmtal –In Gauting und Krailling startet die Aktion, bei der die geradelten Kilometer aller Teilnehmer und Mannschaften gezählt und ausgewertet werden, wie im gesamten Landkreis Starnberg am Sonntag, 21. Juni, und endet am Samstag, 11. Juli. Die drei Würmtalgemeinden im Landkreis München, Planegg, Gräfelfing und Neuried, haben sich laut dem Planegger Verkehrsreferenten Roman Brugger auf einen gemeinsamen Termin im Herbst geeinigt, voraussichtlich vom 27. September bis 17. Oktober. Das sei unter www.stadtradeln.de noch nicht bei allen drei Gemeinden aktualisiert. Neu ist, dass erstmals in Bayern die teilnehmenden Schulen eigens in der Rubrik „Schulradeln“ zusammengefasst werden. Das, so Brugger, sei der Hauptgrund gewesen, das Stadtradeln zu verschieben. „Jetzt brauchen wir den Schulen damit nicht zu kommen. Die haben genug zu tun“, sagt er. Zudem hofft er, dass im Herbst eine kleine Auftaktveranstaltung möglich ist, wie sie momentan coronabedingt ausfallen müsste. Infos und Anmeldung unter www. stadtradeln.de.

nik/ps