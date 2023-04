Starker Anstieg bei Sexualdelikten

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Die Planegger Inspektion ist für Gräfelfing, Neuried, Planegg, Krailling und Stockdorf zuständig. © Rene Ruprecht

Die Zahl der Straftaten steigt wieder im Würmtal. Die Kriminalitätsstatistik der Planegger Polizei für 2022 zeigt vor allem bei den Sexualdelikten eine deutliche Zunahme. Grund sind die mutmaßlichen Missbrauchsfälle durch einen ehemaligen Fußballtrainer des TSV Neuried, die vergangenes Jahr ans Licht kamen.

Würmtal – Die Planegger Polizeiinspektion (PI 46) zählte 2022 in ihrem Zuständigkeitsbereich 1321 Delikte, Ein Jahr zuvor waren es 1307 gewesen und 2019, im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, 1266. Mit der Zunahme der Straftaten um 4,3 Prozent im Vergleich zur 2019 schert die PI 46 ein wenig aus, im Gesamtbereich des Polizeipräsidiums München kam es im selben Zeitraum zu einem Rückgang um 6,2 Prozent. Im Corona-Jahr 2021 hatte es im Würmtal noch einen positiven Trend mit zehn Prozent weniger Straftaten als 2020 gegeben.

Taten wurden 2022 bekannt

Überdurchschnittlich stark nahmen im Bereich der PI 46 die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu. Das Polizeipräsidium registrierte einen Anstieg um 14,2 Prozent im Vergleich zu 2019. In den Würmtal-Gemeinden Planegg, Gräfelfing, Neuried, Krailling und Stockdorf wurden damals 24 Straftaten bekannt, 2021 waren es 33 und 2022 schließlich 56. Das entspricht einer Zunahme um 133 Prozent im Vergleich zu 2019. „Der Anstieg im Bereich der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ergibt sich aus der Zunahme der Verfahren wegen Verbreitung (kinder-)pornographischer Inhalte und aus den Delikten des Trainers des TSV Neuried, über die bereits in der Presse berichtet worden ist“, heißt es in der Jahresbilanz der PI 46.

Im Januar 2022 war bekannt geworden, dass gegen einen ehemaligen Fußballtrainer des TSV Neuried wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen ermittelt wird. Im Oktober wurde er verhaftet. Damals sprach die Staatsanwaltschaft von „rund 30 möglichen Opfern“ über einen längeren Zeitraum seit 2016 und damit großteils über Jahre, in denen er in Neuried tätig gewesen war. Auch wenn die mutmaßlichen Missbrauchsfälle schon länger zurückliegen, liefen sie in die Statistik 2022 ein.

155 Callcenter-Betrügereien

Eine Zunahme um 68 Prozent im Vergleich zu 2019 registrierte die PI 46 im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte: von 188 auf 315. Dazu gehören auch die sogenannten Callcenter-Betrügereien, also falsche Polizeibeamte und Schockanrufe. „Auffällig ist dort eine Steigerung von 2019 mit 45 Delikten auf 2022 mit 155 Delikten“, so Inspektionsleiter Thomas Sorgalla „Es ist schwer, da gegenzusteuern.“ Trotz der intensiven Aufklärungsarbeit, die die Polizei unter anderem auf Bürgerversammlungen betreibt.

Die Zahl der Fahrraddiebstähle stieg von 93 in 2019 auf 126 in 2022, was ein Plus von 35 Prozent darstellt. Und statt fünf Raubdelikten (2019) gab es im vergangenen Jahr sechs.

Die übrigen Deliktsbereiche verzeichneten Rückgänge: am deutlichsten die Wohnungseinbrüche. 2019 waren es 46 gewesen, 2022 dann 22, was minus 52,2 Prozent bedeutet. Sorgalla sieht eine Erklärung dafür im im vergangenen Jahr coronabedingt weiter zurückhaltenden Ausgehverhalten und in damals noch geltenden Reisebeschränkungen „Ich möchte es nicht beschreien, aber ich fürchte, dass der Trend durchaus nach oben gehen könnte“, so der Inspektionsleiter. Dafür spricht, dass es 2021 mit 16 noch weniger Einbrüche gewesen waren.

Bei den Körperverletzungsdelikten ist ein kontinuierlicher Rückgang festzustellen: von 142 im Jahr 2020 über 119 in 2021 auf 95 Straftaten im vergangenen Jahr. Diebstähle rund ums Kfz gab es 31 (2019: 52), Sachbeschädigungen 192 (2019: 245). „Die Kriminalitätsstatistik der PI 46 folgt grundsätzlich dem allgemeinen Trend, dass im Vergleich zum Vorjahr in einigen Bereichen Anstiege zu verzeichnen sind, die auf den Wegfall der Corona-Beschränkungen oder Gesetzesänderungen zurückzuführen sind“, sagt Sorgalla. „Gleichzeitig ist festzustellen, dass das Würmtal nach wie vor eine der sichersten Gegenden im Bereich des Polizeipräsidiums München ist.“ Die Häufigkeitszahl, also die Zahl der Straftaten pro 100 000 Einwohner, lag 2022 im Bereich der PI 46 bei 2,965. Im Bereich des Polizeipräsidiums München waren es 4,951 und in der Stadt München 5,413.