Start des neuen Kindergartenjahres

Von: Nicole Kalenda

Offizieller Start des neuen Betreuungsjahrs ist heute. Spätestens bis zum ersten Schultag nach den Sommerferien nehmen die Kindergärten und -krippen im Würmtal ihren Betrieb wieder auf. © Heike Lyding

Eltern in Neuried und Gräfelfing haben Glück. Dort konnten die Gemeindeverwaltungen sämtliche Wünsche nach Kindergarten- und Krippenplätzen erfüllen. In Gauting gibt es in beiden Bereichen eine Warteliste. In den Rathäusern in Planegg und Krailling fehlt zum Start des neuen Betreuungsjahrs der Überblick.

Würmtal – Am Freitag beginnt das neue Kindergartenjahr. Nach Artikel 5 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes sind Kommunen für die rechtzeitige Bereitstellung und den Betrieb von Plätzen zuständig. Akuter Personalmangel hat diese Aufgabe heuer erschwert. Auch haben nicht alle Würmtal-Gemeinden zum Stichtag 1. September eine genaue Kenntnis von Angebot und Nachfrage.

Gräfelfing

In Gräfelfing gibt es insgesamt 630 Kindergartenplätze, 240 in den drei gemeindlichen Einrichtungen Rappelkiste, Sonnenblume und Spatzennest. 390 Kinder kommen in insgesamt acht kirchlichen oder privaten Kindergärten unter. Die Gemeinde verfügt außerdem über 190 Krippenplätze, 58 davon gemeindlich, 132 von anderen Trägern. Teilweise wurde schon Ende August nach Voranmeldung ein eingeschränkter Ferienbetrieb angeboten. Richtig los geht es aber erst mit Beginn des neuen Schuljahres am Dienstag, 12. September.

Über die Belegung bei anderen Trägern kann Sandra Zwillich von der Gemeindeverwaltung keine Auskunft geben. Man sei nicht immer über die personelle Situation und die damit verbundenen Kapazitäten informiert. Anders sieht es bei den eigenen Kindergärten und -krippen aus: „Die gemeindlichen Einrichtungen konnten die Anfragen von Gräfelfinger Familien mit Betreuungsplätzen versorgen.“ Über das gesamte Jahr 2023 lagen für die gemeindlichen Betreuungseinrichtungen etwa 110 Anfragen vor. Eltern können zwei Wunscheinrichtungen benennen, weswegen Mehrfachnennungen möglich sind. „Außerdem melden auch vermehrt Eltern aus umliegenden Gemeinden beziehungsweise an Gräfelfing angrenzende Stadtviertel Münchens ihre Kinder für Gräfelfinger Betreuungseinrichtungen an“, so Zwillich. 50 Kinder wurden in den gemeindlichen Betreuungseinrichtungen aufgenommen, davon 19 Krippenkinder. 34 Kinder wechseln altersbedingt von der Krippe in den Kindergarten. Weitere Kinder, die zum Start des neuen Betreuungsjahrs noch nicht ein Jahr (Krippe) oder drei Jahre (Kindergarten) alt sind, dürften im Laufe der nächsten Monate hinzukommen.

Neuried

In Neuried haben zwei Einrichtungen bereits seit zehn Tagen geöffnet, die ersten Eingewöhnungen neuer Kinder begannen diese Woche. Alle anderen Kinderhäuser starten am Montag, 4. September. 146 Neuanmeldungen gab es, 94 für die Kindergärten, 52 für die Krippen. „Alle Kinder haben einen Platz erhalten“, sagt Clara Pflästerer, Fachberatung Kindertagesstätten im Neurieder Rathaus, bei der die Anmeldungen für die fünf gemeindlichen und zwei in Betriebsträgerschaft geführten Kinderhäuser einlaufen. Die Zahl der Kindergarten- und Krippenplätze ist im Vergleich zum Kindergartenjahr 2022/23 gestiegen: Damals waren es 300 Kindergarten- und 84 Krippenplätze, heuer sind es 325 Kindergarten- und 96 Krippenplätze, davon insgesamt 347 in gemeindlicher Trägerschaft.

Planegg

Die Empörung der Planegger Eltern war groß, als im Mai bekannt wurde, dass im neuen Betreuungsjahr 118 Plätze in Krippen und Kindergärten fehlen. An den Räumlichkeiten der Gemeinde liege es nicht, davon seien ausreichend vorhanden, hieß es damals. Das Problem seien in erster Linie der Fachkräftemangel und hohe bürokratische Hürden. So sei es zum Beispiel schwierig und langwierig, ausländische Abschlüsse anerkennen zu lassen, um damit Fachkräfte aus anderen Ländern als Arbeitskräfte zu gewinnen. Zahlreiche betroffene Eltern gründeten eine WhatsApp-Gruppe und wollten bei der Personalsuche helfen, Flyer verteilen und Aushänge machen. Im Juli waren es dann noch 58 Plätze, die fehlten. Durch bestimmte organisatorische Umstellungen, durch Absprachen mit Eltern über tatsächlich benötigte Betreuungsstunden und durch das zusätzlich gewonnene Personal habe sich die Situation etwas entspannt. Auf diesem Stand ist das Rathaus auch aktuell. Weil die zuständigen Mitarbeiter allesamt im Urlaub sind, sei es nicht möglich, an die exakten Zahlen zu kommen. „Es ändert sich auch fast täglich. Es sind immer Momentaufnahmen“, sagt Geschäftsleiter Stefan Schaudig. „Wir hören nicht auf zu suchen.“ Eine Maßnahme, die die Gemeinde ergriff, war der Umbau eines Teils der Pension Elisabeth in eine Kleinkinderbetreuung. Die Arbeiten seien fast abgeschlossen, derzeit laufe das Genehmigungsverfahren. 15 Kinder im Krippenalter will ein privater Betreiber dort künftig aufnehmen. Zeitrahmen: „Sicher nicht vor Oktober.“

Krailling

Die Gemeinde Krailling vermeldete im März, dass für das neue Betreuungsjahr 70 Krippen- und 40 Kindergartenplätze fehlen. Gemeindliche Einrichtungen gibt es nicht, die Kinderbetreuung ist komplett in der Hand anderer Träger. Im Mai hieß es von Bürgermeister Rudolph Haux, zum 1. September starte eine zusätzliche Großtagespflege für zehn Krippenkinder in einem Kraillinger Privathaus. Genaue Zahlen, wie viele Plätze zur Verfügung stehen und wie viele Kinder leer ausgehen, konnte die Gemeindeverwaltung aktuell nicht präsentieren. „Mit Schuljahresbeginn herrscht Klarheit“, erklärte Gemeindesprecherin Solveig Butzert auf Merkur-Anfrage. Beim Versuch, Kontakt mit den Einrichtungen aufzunehmen, habe man ausschließlich Abwesenheitsnotizen erhalten.

Gauting

Wartelisten sowohl für Kindergarten- als auch Krippenplätze gibt es in Gauting. Die Eltern wissen laut Gemeindesprecher Andreas Röming seit April, dass ihre Kinder leer ausgegangen sind. Sämtliche Einrichtungen sind in freier oder gemeinnütziger Trägerschaft, wie Krailling hat Gauting keine gemeindlichen Einrichtungen. 616 Kindergartenplätze stehen 2023/24 zur Verfügung, dazu 160 Krippenplätze. Im gerade abgelaufenen Betreuungsjahr waren es noch 695 Plätze in Kindergärten und 162 in Krippen. „Die meisten Plätze können aufgrund von Personalmangel in den Einrichtungen und dem erhöhten Förderbedarf von Integrationskindern und Migrationskindern nicht belegt werden“, sagt Röming zum reduzierten Angebot.

Die Folge: 62 Kinder stehen im Bereich Kinderkrippe auf der Warteliste und 76 im Bereich Kindergarten. In allen Jahren seien Gautinger Kinder in anderen Kommunen untergebracht, zum Beispiel in Betriebskitas oder wenn die Betreuungszeit in Gautinger Einrichtungen aufgrund der Arbeitszeit der Eltern beziehungsweise des Aufwands fürs Pendeln etwa nach München, nicht ausreiche. Röming: „2022 waren 135 Gautinger Kinder in auswärtigen Einrichtungen untergebracht.“

Die Gemeinde sei immer auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten für Kinderbetreuungseinrichtungen. Im Bereich der Mittagsbetreuung sei es gelungen, dank eines bestehenden Trägers im September mit einer neu eröffneten zweigruppigen Einrichtung an den Start zu gehen.