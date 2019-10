Der Trend geht zum kleinen Grabstein

Jetzt können die Steinmetze durchatmen. Allerheiligen ist geschafft. Bis dahin hatten sie alle Hände voll zu tun. Dass der Trend zum kleinen Grabmal geht, macht für sie keinen Unterschied.

Würmtal – Die Zeiten, als Grabsteine aus Steinbrüchen der näheren Umgebung kamen, sind lange vorbei. Steine aus aller Herren Länder finden sich inzwischen auf den Friedhöfen im Würmtal, sie kommen aus dem fernen Südamerika oder aus Afrika. „Der Oreon ist beispielsweise sehr beliebt“, sagt Steinmetzmeister Markus Feuerer aus Gräfelfing. Der komme aus Indien. „Heimische Materialien sind nicht so mannigfaltig in der Farbe“, erklärt er.

Der Steinmetz und Steinbildhauer Peter Lutterkord aus Planegg erzählt, bei seinen Kunden habe sich langsam ein grüner Quarzit aus Norwegen durchgesetzt. „Der ist jetzt angekommen.“ Derweil sieht er bereits den Niederbayerischen Granit, hell und rotgesprenkelt, namens „Rübezahl“ im Kommen. „Der kam früher schon einmal viel zum Einsatz. Wenn der bearbeitet wird, ist der richtig schön.“

Lutterkord hat beobachtet, dass Trends grundsätzlich einem Zehn-Jahres-Rhythmus unterliegen. Doch es gibt auch Dinge, die sind schon länger kaum gefragt. Schmiedeeiserne oder hölzerne Kreuzen favorisiere heute kaum noch jemand. „Die meisten wollen Stein“, so Feuerer. Lutterkord weiter: „Christusabbildungen werden eigentlich gar nicht mehr gemacht, da hat sich definitiv etwas geändert.“ Wenn dann seien noch Madonnen und Kreuze gefragt, aber auch immer weniger. Quadratisch, praktisch, gut sei angesagt.

Vor allem pflegeleicht müsse die Grabstätte sein. Urnengräber werden deshalb immer beliebter. Und auch Liegesteine, denn dann spare man sich die Anpflanzung, so Feuerer. „Da brauche ich nicht Unkraut zu rupfen. Das Gras wird automatisch von der Gemeinde gemäht.“

Es gebe aber auch Leute, die sehr gerne pflanzen, sagt Lutterkord. Aber wenn diese dann ein höheres Alter erreichten, hätten sie Schwierigkeiten, sich zu bücken. Kleine Steine seien beliebt, nicht nur, weil sie in der Anschaffung günstiger seien, für kleine Gräber fielen auch niedrigere Gebühren an als für große. „Viele haben Probleme ein Grab zu unterhalten, wenn die Rente nicht so toll ist“, weiß Lutterkord.

Vor Allerheiligen greifen jedoch viele Würmtaler tief in die Tasche. Bestehende Grabmale werden instand gesetzt, neue Grabmale bestellt. Alles solle rechtzeitig fertig sein. „Aber es fällt den Leuten meist sehr spät ein“, sagt Lutterkord. Vor Weihnachten und Ostern spüre er in der Werkstatt ebenfalls großen Andrang. „Aber wenn es Frost hat, kann man keinen Stein raussetzen.“ Dieses Problem besteht vor Allerheiligen in der Regel nicht. Ein bisschen Vorlauf brauchen Steinmetze. Sechs bis acht Wochen benötigen sie in der Regel von der Bestellung bis zur Fertigstellung eines neuen Grabmals.

Bei all dem Stress im Vorfeld von Allerheiligen vergisst Lutterkord jedoch nicht, was er für eine Arbeit leistet. Bei der Gestaltung des Grabmals bekämen Angehörige Gelegenheit, etwas zu tun. „Mit der Gestaltung des Grabmals ist eine Wertschätzung verbunden und ein Trost.“