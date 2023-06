Trockenheit macht Erdbeeren zu schaffen

Von: Victoria Strachwitz

Siegfried Eberle zeigt das Bewässerungssystem seines Erdbeerfeldes in Frohnloh, das er extra aufgestellt hat, um die Pflanzen mit dringend benötigtem Wasser versorgen zu können. © Michael Schönwälder

Die Erdbeeren sind reif. Seit wenigen Tagen kann im Würmtal gepflückt werden. Dass die Saison heuer nicht gleich wieder zu Ende ist, ist dem Einsatz der Betreiber der Felder zu verdanken.

Würmtal – Es gibt Playboys unter den Erdbeeren, die sind prall, glänzen, machen eine schöne Figur. Dann gibt es welche, die machen optisch nicht ganz so viel her, dafür haben sie das Aroma von Walderdbeeren. Siegfried Eberle kann mit beiden dienen – und tut viel dafür, dass dies so bleibt, auch wenn das Wetter nicht mitspielt. Er betreibt Felder zum Selberpflücken in Buchendorf und Frohnloh.

Asia, Dely und Laetitia, die Spätsorte, sind heuer zwei Wochen später reif als sonst. Am vergangenen Mittwoch konnte Eberle endlich offiziell seine Felder für Selbstpflücker öffnen. „Jetzt geht’s richtig los“, sagt er. Doch für wie lange? Die Erdbeeren schätzen Abwechslung. Sonne, Regen, Sonne, Regen – so schaut ihr Traumwetter aus. Aber heuer? „Das Regenwetter im April und Mai war übel“, sagt Eberle. Und jetzt setze den Pflanzen die Trockenheit zu. Immerhin sorge diese dafür, dass die Pflanzen gesund seien – kein Regen, keine Pilze. Grauschimmel hat Eberle heuer auch noch keinen gesehen. Die Trockenheit hat also Vorteile – auch wenn die Erdbeeren dadurch nicht ganz so groß werden wie im vergangenen Jahr. „Da hatten wir Erdbeeren mit über 100 Gramm, die waren so groß wie ein Apfel, da haben die Leute gestaunt“, erzählt er. Heuer sind keine Rekorde zu erwarten, doch „das Aroma ist vom Feinsten“, versichert er.

Auch Wilhelm Storz sagt: „Jetzt sind die Erdbeeren sehr schön.“ Er habe vor allem in Perchting und Wieling richtig schöne Beeren. In Neuried und Martinsried hat er heuer keine Felder mehr. In Martinsried kam ihm der Bau der U-Bahn in die Quere. In Neuried war es an der Zeit für einen Flächenwechsel, aber: „Dort gibt es nicht viele Flächen mit einer für Selbstpflückkunden geeigneten Zufahrt.“ Also hat sich Storz dort nach 38 Jahren verabschiedet. In Buchendorf und anderen Orten macht die Trockenheit seinen Pflanzen zu schaffen. „Diese extreme Wettersituation habe ich in 50 Jahren nicht erlebt.“ Er gieße seine Pflanzen jetzt mithilfe eines Fahrzeuges. „Das ist aber nur eine Notmaßnahme.“ Viel eher bräuchte es einen richtigen Regen.

Auch Siegfried Eberle kämpft mit der Trockenheit. „Im Moment haben die Pflanzen einen enormen Stress“, erklärt er. Am Donnerstagabend hat er in Frohnloh eine improvisierte Beregnungsanlage aufgestellt. 150 Meter entfernt von seinem Feld befinde sich ein Hydrant mit Trinkwasser, den könne er nun, falls notwendig, jederzeit anzapfen, um seinen Pflanzen Wasser zuführen, sagt Eberle. Sei es zu trocken, stoppe die Ausbildung der Beeren. „Im Moment haben wir aber super Ware.“

Der Preis sei seit vergangenem Jahr unverändert. Das Kilogramm koste 5,80 Euro, die Schale 2,90 Euro. Einen Hinweis gibt er: Eine Erdbeere behalte ihr volles Aroma nur für fünf Stunden nach dem Pflücken. Naschen sei auf seinen Feldern erlaubt. Eberles Felder in Buchendorf und Frohnloh sind täglich von 9.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Ein Blick auf www.eberle-gaerten.de oder ein Anruf bei der Ernteauskunft unter (089) 2 02 18 18 ist ratsam. Storz betreibt Felder in Buchendorf, Gilching, Perchting, Wieling und Icking. Der Erntestand ist unter (0 81 91) 92 14 96 zu erfahren. Geöffnet ist von 8.30 bis 19.30 Uhr.