Ungewohnt wenig Grundwasser

Von: Victoria Strachwitz

In Hochbehältern läuft das Wasser aus den Quellen zusammen. © Würmtal-Zweckverband

Wenig Regen, kaum Schnee: Der Grundwasserpegel sinkt. Der Würmtal-Zweckverband ist froh, dass er vorsorgen konnte. Denn er spürt die Folgen deutlich.

Würmtal – Panik will Klaus Krüger nicht verbreiten. Die Wasserversorgung im Würmtal ist sicher. Der Geschäftsführer des Würmtal-Zweckverbands ist aber auch nicht frei von Sorgen. Denn: „Der Grundwasserspiegel sinkt.“ Und die Folgen sind spürbar. „Bei der Quelle im Mühltal haben wir eine signifikante Reduzierung der Schüttung“, sagt Krüger.

Aktuell befördern die Pumpen weniger Wasser aus der Quelle als gewohnt. „Das beobachten wir mit Sorge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass kein Wasser mehr aus dem Berg kommt, aber schon, dass die Schüttung dauerhaft niedrig bleibt.“ In einem Brunnen in Obermühlthal ist die Lage etwas dramatischer. Dort sei der Wasserstand so niedrig, dass er seit 12. September gar nicht mehr am Netz sei. Krüger kann sich nicht erinnern, dass so etwas schon einmal vorkam. „Manchmal fällt ein Brunnen auch ganz trocken. Wir haben die Hoffnung, dass er sich wieder erholt, aber ganz sicher kann man das nicht sagen.“ Der Grundwasserpegel schwanke immer, „aber das hat uns schon überrascht.“ Er fährt fort: „Wir haben gedacht, mal schauen, wie der Winter wird. Das war ein Abwarten. Aktuell haben wir aber keine große Hoffnung, dass es sich bald grundlegend ändern wird.“

Der Niedrigwasser-Informationsdienst des Bayerischen Landesamtes für Umwelt macht Krüger auch keine große Hoffnung. Im Niedrigwasser-Lagebericht vom Donnerstag, 23. März, heißt es: „In Südbayern hat sich im bisherigen Winterhalbjahr ein Niederschlagsdefizit von 85 Litern pro Quadratmeter aufgebaut.“ Das Winterhalbjahr sei von Schneearmut geprägt gewesen. Die Folgen merkt Krüger auch am Wasserstand in den übrigen Brunnen des Zweckverbands, „aber da ist der Rückgang nicht so stark“. Wie es das Schicksal will, ist nun auch noch die Pumpe eines sehr leistungsstarken Brunnens defekt. Krüger sagt: „Alte Pumpen haben sehr lange gehalten, die neuen tun das nicht mehr.“

Dass so viel auf einmal schief gehen kann, insbesondere, dass der Grundwasserpegel so weit absinken kann, hätten einige in der Region nicht für möglich gehalten. „Viele haben gesagt, das gibt es nicht.“ Aber Krüger hat gegen alle Widerstände vorgesorgt. Darüber kann er sich jetzt freuen. Im Jahr 2010 hatte er, wie selbstverständlich, im Landratsamt Starnberg die Verlängerung für den Brunnen im Königswieser Forst beantragt. Zu seiner Überraschung folgte ein jahrelanges Tauziehen. Seit Sommer 2022 gibt es nun eine Lösung. Der Brunnen darf weiter betrieben werden. Und angesichts der aktuellen Umstände sagt Krüger: „Wir sind heilfroh, dass wir dieses Gebiet jetzt haben. Jetzt zeigt sich, dass es wichtig war.“

Mit Hilfe dieses Brunnens könne der Zweckverband nun die Ausfälle in anderen Gebieten kompensieren. Und so kann Krüger erklären: „Es gibt jetzt keinen Grund zur Sorge.“ Ein bewusster Umgang mit Wasser sei aber schon angebracht. „Man sollte es nicht verschwenden, dafür ist es zu schade.“