Verein will die Werbetrommel rühren

Der Verein Betreutes Wohnen zu Hause möchte seine Arbeit bekannter im Würmtal. Und öffnet seine Türen für den Kraillinger Christkindlmarkt.

Krailling – In Krailling leben derzeit 2000 Menschen, die über 65 Jahre alt sind. 2037 sollen es laut Statistischem Landesamt bereits 3000 sein – darunter 1000 Bürger über 80 Jahre. Viele davon möchten gerne so lange wie möglich unabhängig in den eigenen vier Wänden leben. Auf diese Personengruppe und auf Menschen mit Behinderungen aus Gräfelfing, Planegg und Krailling ist das Konzept des gemeinnützigen Vereins Betreutes Wohnen zu Hause zugeschnitten. Dass mehr Menschen von diesem Angebot erfahren, ist nach dem Umzug der Leitstelle von Gräfelfing nach Krailling in die neue betreute Wohnanlage mit 22 Wohneinheiten in der Margaretenstraße nun das ausgegebene Ziel. Der Verein möchte sich und seine Arbeit bekannter im Würmtal machen, hieß es auf einer Pressekonferenz. Deshalb beteiligt er sich jetzt auch erstmals am Kraillinger Christkindl-Markt und öffnet die Türen seines großzügigen Aufenthaltsraumes als Teil des Marktes.

Hilfestellungen für ältere Menschen

Auch wird im Januar 2020 eine gezielte Infoveranstaltung zum Betreuten Wohnen zu Hause stattfinden. Der seit 15 Jahren bestehende Verein organisiert die benötigten Hilfestellungen für ältere Menschen, die durch Beratungsgespräche im Vorfeld individuell abgestimmt werden. Mit den Hilfesuchenden werden dann Betreuungsverträge für monatlich 125 Euro abgeschlossen. Die Leistungen enthalten einen 24-stündigen Hausnotruf, Beratung und Organisation von externen Dienstleistungen wie etwa Essen auf Rädern oder Pflegedienste sowie regelmäßige Besuchsdienste. Diese Dienste übernehmen Ehrenamtliche. Momentan sind es an die 18 Freiwillige, die von der Leitstelle des Betreuten Wohnen zu Hause – zum Vorlesen, zu Fahrdiensten oder haushaltsnahen Dienstleistungen – koordiniert werden. „Leider noch zu wenige“, sagt Leiterin Karin Frost.

Werbung und Mund-zu-Mund-Propaganda

Doch mehr Ehrenamtliche setzen auch mehr Betreuungsverträge voraus, so Kraillings Bürgermeister Rudolph Haux. Und dafür bräuchte man eben mehr Werbung durch Veranstaltungen und Mund-zu-Mund-Propaganda. Der Vorteil hier sei eindeutig die gute Vernetzung und Bündelung der Angebote für die Zielgruppe durch einen festen Ansprechpartner vor Ort, sagte Haux. Aktuell laufen 45 Betreuungsverträge plus die Verträge mit den 22 Mietern der Kraillinger Wohnanlage. Preislich rangiere der Verein niedriger als in anderen Gemeinden, so Leiterin Karin Frost. Den Verein unterstützen könne man zudem durch eine Fördermitgliedschaft. Das seien 30 Euro pro Jahr, sagte Karin Wolf, 2. Bürgermeisterin Kraillings, Seniorenbeauftragte und seit gut drei Wochen neue Vorsitzende des Vereins.

CAROLIN HÖGEL